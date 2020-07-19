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    武漢肺炎》日本近60％不滿政府防疫 今新增確診逾500人

    日本的武漢肺炎疫情面臨反撲。（法新社）

    日本的武漢肺炎疫情面臨反撲。（法新社）

    2020-07-19 23:07:14

    〔即時新聞／綜合報導〕日本的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情面臨反撲，今（7月19）日截至日本時間晚間9點30分（台灣時間晚間8點30分），已新增511人確診，其中，東京都轄內有188人，已是睽違4天單日新增降到200人以下，然而大阪的新增數卻持續上揚，今天大阪有89人確診，已連2日單日新增80人以上。累計2萬6137人確診999死。

    綜合外媒報導，在目前新增的511人中，東京都佔188人，而東京首都圈三縣的千葉縣、神奈川縣與埼玉縣今天的新增人數分別為24人、30人與38人；其中千葉縣的塔姆斯浦安醫院（tums浦安）爆發群聚感染，已造成36人確診。

    關西地區疫情也不甚樂觀，大阪府今天（19日）也已新增89人，僅次4月9日創下的最高單日紀錄92人，另外，京都府今天也有12人確診，兵庫縣有21人；北九州的福岡縣也有32人、中部的愛知縣21人。

    目前日本累計有2萬6137人確診，累計死亡999人；另外，針對日本政府對疫情的應對滿意度，《共同社》的民調顯示有35.7%的人「予以肯定」，59.1%的人「不予肯定」，且有66.4%的人認為日本政府應再次下達「緊急事態宣言」，有27.7%的人則認為不用。

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