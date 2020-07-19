德支付巨頭作假帳破產 梅克爾被爆曾為其進入中國市場說項

德國支付處理金融服務公司Wirecard的假帳醜聞愈演愈烈，已聲請破產。（路透檔案照）

2020-07-19 16:40:22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕德國發行量最大的新聞週刊《明鏡》（Der Spiegel）17日指出，德國支付處理金融服務公司Wirecard的假帳醜聞，令德國政府難辭其咎，且現在更逐步上升為政治事件，因為該公司在試圖開展中國業務的過程中，還曾得到總理梅克爾在訪問中國期間親自向中方遊說。

Wirecard先前傳出財務造假，虛報19億歐元（約629億台幣）、相當公司4分之1資產的現金，導致市值大跌，公司已聲請破產。《明鏡》進一步指出，去年9月3日，擔任Wirecard顧問的前國防部長古滕貝格（Karl-Theodor zu Guttenberg），透過電子郵件遊說總理梅克爾，就Wirecard進軍中國市場一事，在她稍後訪中時加以促成。

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9月8日，梅克爾的私人顧問回覆古滕貝格，梅克爾訪中期間已談到此事，並獲得給予更多支持的承諾。至於是梅克爾親自和中方會談，還是訪中代表團中的一位成員和中方談及此事，目前尚不清楚。

大約2個月後，Wirecard宣布收購中國商銀信支付服務有限責任公司（AllScore Payment Services）的股份。據報導，這家總部位於北京的公司備受爭議，2020年因涉足博彩行業，不得不在中國支付破紀錄的罰款。

Wirecard的假帳醜聞為德國政府帶來的壓力正在增加，據德國財政部消息稱，財政部長蕭茲（Olaf Scholz）去年2月19日就知情該醜聞，金融監管機構Bafin正在調查Wirecard操控市場的行為，蕭茲也宣布將對德國金融監管進行改革。

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