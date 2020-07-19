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    以撤職停薪要脅官員 中共趁疫情狂拆百座廟宇

    在疫情期間，中共以撤銷公職、開除黨籍等手段強迫地方官員，加速執行清除民間廟宇的命令。據悉，自4月份以來，河北省、河南省和浙江省至少有100間小廟被拆除。（圖擷取自《寒冬》）

    在疫情期間，中共以撤銷公職、開除黨籍等手段強迫地方官員，加速執行清除民間廟宇的命令。據悉，自4月份以來，河北省、河南省和浙江省至少有100間小廟被拆除。（圖擷取自《寒冬》）

    2020-07-19 15:32:50

    〔即時新聞／綜合報導〕中共長期打壓宗教信仰，現傳出在武漢肺炎疫情（新型冠狀病毒病，COVID-19）期間，中共以撤銷公職、開除黨籍等手段威脅地方官員，強迫他們加速執行清除民間廟宇的命令。據悉，自4月份以來，河北省、河南省和浙江省至少有100間小廟被拆除。

    據長期關注中國人權狀況的《寒冬》報導，5月9日，位於中國安徽省潛山市與懷寧縣交界處的車軸寺被當局強拆，當時逾百人趕至現場，警方則持棍封鎖通往寺廟的所有路口，禁止當地居民靠近。不到2小時，這間耗資600多萬的寺廟被夷為平地。

    據知情人士表示，安徽省下發文件，要求潛山市政府必須於5月10日前拆除該廟，否則市長和其他官員、黨幹部都要被撤職。

    報導指出，今年2月，中國河北省石家莊市贊皇縣政府動員40多名警力，將當地一處風景區內名為「禪律院」的寺廟拆除。1名當地人表示，村裡100多戶人家幾乎都去阻止拆廟，紛紛向政府人員下跪求情，1名政府人員回應，不拆廟就得被撤職，「上級的命令誰敢違背」。

    在5月份，中國河南省許昌市長葛市古橋鎮政府也發出通知，要求各村村委會執行拆廟，如果不拆，將停發村幹部、黨員1年工資。之後，該鎮各村的廟宇相繼被拆除。

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