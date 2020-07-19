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    武漢肺炎》全美43州確診數持續攀升 累計死亡人數突破14萬人

    美國自6月下旬起，疫情明顯復甦，過去2週以來，全美共43週確診病例持續上升，目前美國武漢肺炎確診病例累計為371萬1464人、死亡14萬0119人。（法新社）

    美國自6月下旬起，疫情明顯復甦，過去2週以來，全美共43週確診病例持續上升，目前美國武漢肺炎確診病例累計為371萬1464人、死亡14萬0119人。（法新社）

    2020-07-19 14:24:15

    〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情復燃，《路透》19日報導，過去2週以來，全美共有43州武漢肺炎確診病例攀升，部分南方州情況不樂觀，開始擴增太平間容納空間，購買冷凍拖車，顯示疫情恐出現失控跡象，而美國當前武漢肺炎確診病例已突破371萬人、累計逾14萬人不治。

    據《路透》報導，過去兩週以來，全美50州共有43州確診病例持續攀升，《路透》對各地方數據進行每週分析，發現美國6月下旬以來，疫情明顯復甦，確診病例持續上升，到最近連死亡數亦出現上升趨勢。根據《約翰霍普金斯大學》當前數據顯示，美國武漢肺炎確診病例累計為371萬1464人、死亡14萬0119人。

    《路透》指出，美國平均每週約有5000人死於武漢肺炎，鄰國加拿大至今約有8800人死亡。美國當局表示，在疫情擴散嚴重的郡縣內，太平間已沒有空間容納屍體，亞利桑那州瑪利珂巴郡（Maricopa County of Arizona）官員指出，當局引進14台冷卻器，可容納280具屍體，短期內要將容納量預先提升至1倍以上。

    另外，德州的聖安東尼奧及貝克薩爾郡（Bexar County）購買了5輛冷凍拖車，最多可容納180具屍體，購買移動式太平間設施及空間擴增，顯示美國部分南方州情況不樂觀，疫情出現失控跡象。

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