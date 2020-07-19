多國干預利比亞內戰 徳義法：考慮制裁違反武器禁運國

多國介入利比亞內戰，德、義、法聯合聲明表示，將考慮制裁違反對利比亞武器禁運的國家。（美聯社資料照）

2020-07-19 16:10:42

〔即時新聞／綜合報導〕德國、法國、義大利3國領袖18日發表聯合聲明，呼籲各國停止對利比亞的干涉，並表示，將考慮制裁違反對利比亞武器禁運的國家。

綜合外媒報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）和義大利總統孔蒂（Giuseppe Conte）18日在比利時布魯塞爾會議後聲明表示，各國應停止對利比亞的行動，並充分尊重聯合國安理會的武器禁運決議。

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聲明提到，正在考慮對持續違反海、陸、空禁運行為的國家實施制裁。並表示，將待歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）提出方案。聲明中並未明確指名可能受制裁的國家。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）日前表示，外國對利比亞戰爭的干預已達到「前所未有的水平」。

美國外交官沈克（David Schenker）則在16日公開指責，歐盟對利比亞問題沒有做出足夠的行動。沈克表示，歐盟僅阻斷土耳其送往利比亞的軍事物資，面對俄羅斯、阿拉伯聯合大公國和埃及的行為則無動於衷。

土耳其在過去幾週為利比亞政府軍（GNA）提供空中支援、武器。利比亞軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）的國民軍（LNA）則被阿聯、埃及和俄羅斯支持。聯合聲明對利比亞日益嚴重的軍事緊張局勢，以及區域加劇的衝突風險表示關切。並呼籲所有利比亞派系及其支持國立即停止攻擊行動，結束利比亞升級的軍事衝突。

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