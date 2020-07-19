軍情動態》普廷下令突擊軍演 俄國近15萬官兵進入警戒狀態

俄國突擊軍演行動17日依俄羅斯總統普廷命令開展，動員近15萬俄國官兵，圖為普廷參與今年紅場閱兵。（路透）

2020-07-19 12:59:02

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部部長蕭依古（Sergei Shoigu）18日指出，俄國總統普廷（Vladimir Putin）近日下令測試俄軍戰備能力，俄軍17日依命令開始突擊軍演，動員15萬俄國官兵，各式車輛、軍機及船艦，在各個射擊場展開戰鬥訓練任務，蕭伊古稱，出於善意，俄國已將軍演目的及目標通報至外國相關單位。

綜合外媒報導，俄國大規模突擊軍演行動於17日依普廷命令開展，動員近15萬俄國官兵、超過2萬6000輛軍事車輛、414架軍機及106艘船艦，而蕭依古表示，「出於善意，俄國國防部已透過軍事和外交管道知會外國相關單位，通報俄羅斯突擊戰備演習的目的與目標」。

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蕭依古指出，俄羅斯軍演涵蓋陸海空三軍，包含俄羅斯西部軍區（Western Military District）、南部軍區（Southern Military District）、北太平洋及波羅的海空降部隊、黑海艦隊及里海艦隊，蕭依古向記者透露，「現在所有部隊都進入高度警戒狀態，於指定區域進行備戰軍演」。

除此之外，根據俄羅斯國防部副部長表示，俄國突擊戰備軍演指派各部隊在35個射擊場及17個海上射擊場進行戰鬥訓練任務，稱「俄國這次突擊軍演的空間範圍及訓練規模很大」，與此同時，烏克蘭深怕俄國會藉機以軍演之名，行侵略之實，烏克蘭外交部副部長認為，烏克蘭必須要做好心理準備。

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