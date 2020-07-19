伊波拉病毒再起！疫情夾擊民主剛果

剛果民主共和國西北部伊波拉疫情擴大，自6月起已出現56例，其中22人死亡。圖為接受伊波拉疫苗接種的兒童。（路透）

2020-07-19 11:53:03

〔即時新聞／綜合報導〕剛果民主共和國（DR Congo）日前剛宣布，東部伊波拉疫情結束，不到一個月，國內的西北部疫情再次擴大，赤道省（Equateur）自6月起已出現56例，其中22人死亡。

綜合外媒報導，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）蔓延全球，民主剛果再爆發伊波拉疫情，世界衛生組織（WHO）也對當地疫情表示關注。世衛非洲區域主任莫蒂（Matshidiso Moeti）表示，赤道省出現56例伊波拉確診，已超過2018年疫情爆發的54例。

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據報導，伊波拉病毒從首府姆班達卡（Mbandaka）市中心擴散到剛果河沿岸，地方官員內姆貝特瓦（Moraliste Nembetwa）表示，在數個村莊都出現感染。

當地醫師恩加萊巴托（Serge Ngalebato）指出，不斷爆發的的流行病影響這個脆弱的地區。並提到，民主剛果2018年伊波拉疫情爆發，麻疹自去年爆發，更有霍亂和瘧疾疫情反復流行。

世衛表示，自這次伊波拉疫情爆發後，已加強當地疫苗接種活動，6週內已有超過1.2萬人接受疫苗接種。

莫蒂也強調，現在在全球持續的武漢肺炎疫情將影響民主剛果，但不能讓武漢肺炎分散世衛對伊波拉和其他流行病的應對措施。截至目前，民主剛果累積逾8千例武漢肺炎確診，193例死亡。

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