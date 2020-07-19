綠帽男遭背叛「改娶岳母」 前妻10年後悔求復合

俄羅斯一名52歲男子與妻子結婚1年就被戴綠帽，和56歲妻子離婚後沒地方住，被75歲的岳母收留後竟日久生情，離婚的同年便與岳母再婚。圖中人物與新聞無關。（情境照）

2020-07-19 01:11:36

〔即時新聞／綜合報導〕這什麼劇情？俄羅斯現年52歲男子維亞切斯拉夫（Vyacheslav Zhukovsky）結婚1年就被戴綠帽，和現年56歲妻子艾琳娜（Elena Podgornaya）離婚後沒地方住，被現年75歲的岳母加琳娜（Galina Zhukovskaya）收留後竟日久生情，離婚的同年就與岳母再婚。

綜合外媒報導，這起複雜的感情糾紛要從2010年說起，當時維亞切斯拉夫與大他4歲的艾琳娜結婚，沒想到才新婚不到1年艾琳娜就搞外遇，兩人因此在同年離婚。維亞切斯拉夫和妻子離婚後沒有地方住，岳母加琳娜好心收留他，兩人相處後竟日久生情，就這樣決定攜手共度一生。

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維亞切斯拉夫離婚的同年就再娶了岳母加琳娜，雙方結婚至今已有10年之久，但艾琳娜得知此事，並沒有祝福媽媽和前夫。加琳娜在節目上說，女兒和「現任老公」離婚10年後一直沒有對象，看到她很幸福，才會回頭勾引維亞切斯拉夫，希望自己和維亞切斯拉夫分開，還不停暗中作梗。

加琳娜強調，維亞切斯拉夫是不會回到女兒身邊的，因為她女兒騙他太多次了。維亞切斯拉夫也透露，他愛妻子，相信自己不會和加琳娜分開。

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