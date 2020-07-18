不反華為就有錢拿！納米比亞議員自揭被行賄

中國華為公司近來因資安問題接連遭西方國家抵制。（彭博）

2020-07-18 21:34:44

〔編譯孫宇青／綜合報導〕近來在西方市場接連碰壁的中國電信鉅子華為，正加速進軍第三世界國家。總部位於卡達的半島電視台（Al Jazeera）調查小組近日獨家披露，非洲國家納米比亞首都溫荷克市一名議員指控，同黨同僚試圖利誘她，要她不再反對華為參與開發該市的第五代行動通訊網路（5G）。雖無證據顯示華為主使，但已再次重挫華為形象。

納米比亞溫荷克市市議員、主要反對黨「民主進步聯盟」（RDP）秘書長科尼利厄斯（Brunhilde Cornelius），在6月19日向警方報案，指黨內的選舉事務主任恩僑澤（Nicanor Ndjoze）在5月12日向她表示，只要她放棄反對該市與華為公司簽署一項諒解備忘錄（MoU），獨家授權華為發展5G網路基礎建設，她就能獲得最多36萬美元（逾1070萬台幣）。

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不僅如此，這筆交易還附贈另一筆240萬美元（逾7150萬台幣）紅利金，可提供給所有潛在受益人。科尼利厄斯指出，恩僑澤聲稱是代替其侄子、溫荷市訊息及通訊技術局局長坎德吉里奧穆尼（Reckliff Kandjiriomuini）提出條件，並指與華為的合作正是由坎德吉里奧穆尼牽頭。

科尼利厄斯隨即向警方揭發行賄一事，警方也為她張羅隱藏錄音設備。果不其然，坎德吉里奧穆尼馬上提出見面，並在5月20日由恩僑澤開車，載送科尼利厄斯到市郊的一處加油站。恩僑澤還向她保證，「我們可以信任的本地人」將與華為設立合資公司，要她「放輕鬆」。

半島電視台取得的監視器畫面證實，恩僑澤和科尼利厄斯確實在當天的下午4時44分抵達加油站，坎德吉里奧穆尼則在10分鐘後現身。恩僑澤和坎德吉里奧穆尼先在車外交談，隨後才一起駕車前往該市安維斯水庫附近的隱蔽啤酒花園，且一路上盡可能避人耳目。

在交談中，坎德吉里奧穆尼坦承自己是與華為交易的主要推動者，這筆交易「將讓在場所有人受益」，只要市府與華為順利簽署備忘錄，科尼利厄斯就會收到錢。然而，坎德吉里奧穆尼駁斥相關指控，並反過來指控科尼利厄斯「有理由歪曲情況」。

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