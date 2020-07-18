酷似星際大戰「黑武士」！ 星國、印尼研究認證新種海蟑螂

新加坡與印尼研究團隊近日在學術期刊發表論文，將2018年發現一種外貌如星際大戰「黑武士」的14足生物，認證為新品種海蟑螂。（圖擷取自Twitter「galamedianews.com」）

2020-07-18 23:44:33

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡與印尼研究團隊近日在學術期刊發表論文，將2018年發現一種外貌如星際大戰「黑武士」的14足生物，認證為新品種海蟑螂，體長可達50公分，是目前學界認定第二長的等足動物。

綜合媒體報導，新加坡國立大學教授黃䙫麟（Peter K. L. Ng）從2018年與印尼科學院合作，共同探勘印尼西爪哇外海63個地點，兩週內採集到1萬2000多隻深海動物，確認有多達800個品種，其中12個是未登錄在科學文獻的新物種。

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生物學期刊《ZooKeys》8日刊登黃䙫麟與印尼團隊的論文，將發現的一種甲殼類生物命為「Bathynomus raksasa」，是「大王巨足蟲屬」（Bathynomus）的一種，雖然長相酷似陸地的蟑螂或鼠婦（woodlice of land），實際上卻與螃蟹、蝦子等海生動物關係更近。

一般等足動物長約33公分，但由於天敵稀少、深海環境寒冷，「Bathynomus raksasa」的身體能夠長到50公分左右，為目前科學界已知第二長的等足動物，僅次於「大王巨足蟲」（Bathynomus giganteus）。

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