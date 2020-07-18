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    總長765公里 英國丹麥合作鋪設最長海底電力電纜

    維京電纜將自英國連接到丹麥。（圖擷取自英國國家電網公司官網）

    維京電纜將自英國連接到丹麥。（圖擷取自英國國家電網公司官網）

    2020-07-18 21:18:01

    〔即時新聞／綜合報導〕英國雖已透過公投決定脫歐，但座落於歐洲一隅的英國在許多事務上仍需要與鄰國合作。英國與丹麥正合作打造一條連接兩國的電纜。該項目被命名為維京電纜（Viking Link），預計於2023年完工，屆時將超越連接挪威與荷蘭的諾德電纜（NorNed，580公里），以及興建中的北海2號線（NSL，720公里），成為世上最長的電力電纜 。

    《衛報》 報導，維京電纜總長預估達475英里（約765公里），將自英國林肯郡（Lincolnshire）連接到丹麥南日德蘭半島（South Jutland）地區。該電纜是由英國國家電網公司（National Grid plc）與丹麥國有企業一同合作的項目，預計可為150萬戶提供家庭用電。

    英國目前已建造完成的4條電纜（分別連接至愛爾蘭、法國、荷蘭）提供了約6%的能源，而英國正計畫鋪設11條新的電纜以連接北海沿岸諸國。預估5年後，這些電纜至少能提供英國總電力需求的20%。

    英國國家電網公司負責人表示，將歐陸的能源以批發價輸送到英國，對英國民眾的荷包是非常有幫助的。每家庭平均一年能省下9英鎊（約合333台幣）。雖然聽起來不多，但目前興建中的欣克利角C核電站（Hinkley Point C nuclear power station）將會讓每個英國家庭的電費平均增加10到15英鎊（約合370台幣到555台幣）。

    英國正計畫鋪設11條新的電力電纜以連接北海沿岸諸國。（圖擷取自英國國家電網公司官網）

    英國正計畫鋪設11條新的電力電纜以連接北海沿岸諸國。（圖擷取自英國國家電網公司官網）

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