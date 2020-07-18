離奇！ 婦人睡眠中「人間蒸發」 監視器遍布全都沒拍到

中國杭州一名53歲婦人6日凌晨在家睡覺時突然失蹤，離奇的是，無論是樓梯電梯監視器，還是小區內監視器，都沒有拍到婦人離開的身影，其失蹤至今已有12天。（圖擷取自微博）

2020-07-18 18:21:44

〔即時新聞／綜合報導〕太詭異！中國杭州一名53歲婦人在家睡覺時突然失蹤，離奇的是，無論是樓梯電梯監視器，還是小區內監視器，都沒有拍到婦人離開的身影，其失蹤至今已有12天。

綜合中媒報導，家住杭州市江乾區三堡北苑小區8樓的婦人來惠利，7月6日凌晨在家中床上睡覺時突然失蹤，她的丈夫在凌晨12點半起床上廁所還有看到她，5點半起床時發現妻子不見，但以為她有事提前出門，因此沒有太在意。

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來惠利的家人在當日下午接到其任職公司的電話，指她沒有請假無故曠職，她的家人才驚覺事情大條，趕緊前往杭州市公安局江干分局四季青派出所報警。她的家人事後確認，來惠利的錢包、手機都放在家中沒帶走，除當天睡覺穿著的咖啡色吊帶睡衣，日常衣物也沒減少。

報導指出，來惠利所住的小區幾乎到處都有監視器，每個門口都裝有2台攝影機，人流最大的出入口更加裝了2台，連馬路對面也有監視器，但警方調閱全部監視器後，卻發現沒有1台有拍到來惠利的蹤影。警方對小區展開地毯式搜索、派警犬到附近公園全面搜索，卻仍一無所獲，初步排除來惠利遭到詐騙的可能。

根據監視器畫面顯示，來惠利最後的身影在4日下午出現，當時與女兒外出後回家，她的家人們非常擔心，希望能趕緊找到她。

來惠利所住的小區幾乎到處都有監視器，每個門口都裝有2台攝影機，人流最大的出入口更加裝了2台，連馬路對面也有監視器，但警方調閱全部監視器後，卻發現沒有1台有拍到來惠利的蹤影。（圖擷取自微博）

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