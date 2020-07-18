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    亞裔第一人！林穎聰下潛全球最深「挑戰者深淵」 成史上第12人

    林穎聰（左）與美國深海探險家維斯科沃手持中華民國國旗合影。（擷取自YouTube）

    林穎聰（左）與美國深海探險家維斯科沃手持中華民國國旗合影。（擷取自YouTube）

    2020-07-18 15:06:41

    〔即時新聞／綜合報導〕太平洋馬里亞納海溝最深處的「挑戰者深淵」（Challenger Deep）是地球海洋至深點，深度將近1萬1千公尺，水壓高達1100大氣壓，台裔科學家林穎聰近期受邀進行深海探勘，正式成為史上第12位，也是首名親眼見過挑戰者深淵底部景色的亞洲人。

    美國麻州「Woods Hole海洋科學研究所」（Woods Hole Oceanographic Institution，下稱WHOI）海洋聲學與信號實驗室終身職副研究員林穎聰來自台灣，他今年5月受到Caladan Oceanic私人海洋研究公司老闆、美國深海探險家暨億萬富豪維斯科沃（Victor Vescovo）邀請，至著名的挑戰者深淵進行海底科研探勘。

    據悉，現年45歲的林穎聰從成功大學水利系畢業後至台灣大學攻讀水下聲學並取得博士學位，他在2004年赴美進入WHOI從事博士後研究，現已取得副研究員終身職。

    由維斯科沃出資進行的深海探勘研究本次僅邀請6人參加，林穎聰就是2名科學家之一，另一人是美國首名進行太空漫步的女太空人蘇麗文（Kathy Sullivan），如此殊榮令林穎聰大呼感到「萬分榮幸」。

    由於下潛「挑戰者深淵」極端環境具有一定風險，出發前已寫好遺囑的林穎聰表示，當天與維斯科沃進行潛水科研前後長達10小時，其中4小時下潛、4小時上升，剩餘的2小時則在海底停留觀察與進行研究。

    林穎聰憶述，這10小時的旅程中，每分每秒都是震撼與感動，「看著海洋最深處的底沙，思考著要花多少時間才能讓這一切聚集在此處（被我們觀測），彷彿在一瞬間看到100萬年間的演變」。

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