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    被印度打怕了？ 西藏解放軍「抱佛腳」學格鬥畫面曝光

    藏區解放軍近期在訓練中大量加入格鬥技元素，被認為在備戰與印度可能發生的新一輪邊境衝突。（擷取自微博）

    藏區解放軍近期在訓練中大量加入格鬥技元素，被認為在備戰與印度可能發生的新一輪邊境衝突。（擷取自微博）

    2020-07-18 11:58:24

    〔即時新聞／綜合報導〕中印上月中爆發死亡衝突，讓兩國邊境緊張情緒趨白熱，中國連忙派遣綜合格鬥專家組成的民兵團進駐西藏，當地軍方近日釋出解放軍在格鬥教官指導下的訓練影片，由於訓練至今不足一個月，被認為是在「抱佛腳」，但展示肌肉意味仍十分濃厚。

    在中印上月發生的邊境衝突中，解放軍被認為占了下風，不僅死傷人數或陣亡的軍人官階均高於印方，外界普遍認為是中國邊境軍的一次失利，在此狀況下，西藏軍區官方微博近日釋出一段影片，強調該軍區的士兵們正在格鬥教官的帶領下積極訓練。

    中國《網易新聞》報導，西藏軍區微博在影片中自稱，駐藏解放軍連續多日密集組織多兵種實戰演練，其中有步坦協同、夜間突防、偵查越障、戰時運輸等項目，與單兵作戰相關項目現也加入格鬥技部分，目的在實戰實用。

    據稱，西藏軍區士兵們的訓練內容中現加入了散打、摔跤、柔術等項目，意圖提高士兵的基本戰鬥水準與近身搏擊能力，被認為在備戰可能與印度發生的新一輪衝突。

    至於印度方面，在與中國爆發加勒萬河谷死亡衝突後，該國雖陸續與中國進行多輪軍事談判，意圖降低後續衝突的可能，但包括總理莫迪（Narendra Modi）、國防部長辛格（Rajnath Singh）及國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）等重要人士都先後前往邊境視察，以提升邊境部隊士氣。

    西藏軍區微博發布訓練影片。（擷取自微博）

    西藏軍區微博發布訓練影片。（擷取自微博）

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