武漢肺炎》孟加拉醫院老闆偽造篩檢結果 詐得千萬後逃逸被捕

孟加拉男子沙希德名下2間醫療機構涉嫌偽造武漢肺炎檢驗報告詐財，事跡敗露後逃亡，於本週三被執法單位逮捕歸案。（法新社）

2020-07-18 12:45:12

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，卻有不肖人士趁機大賺災難財！位於南亞的孟加拉（Bangladesh）一間醫院的所有人被控造假武漢肺炎篩檢報告，偽造報告數量達千份，詐得黑心財約35萬美金（合約1031萬元新台幣）；當事人於事跡敗露後逃亡，幸經執法單位全力追緝後，於本週三將其逮捕歸案。

根據《CNN》引述孟加拉官方說法，被控詐欺的43歲男子沙希德（Mohammad Shahed）名下共有2間醫療機構，均涉嫌偽造檢驗報告斂財；事跡敗露後，沙希德展開逃亡，躲避官方追捕長達9日，於週三企圖渡河逃入鄰國印度時被逮個正著。

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孟加拉精銳部隊「快速行動營 （Rapid Action Battalion）」發言人比拉（Ashique Billah）指出，沙希德在承諾政府提供武漢肺炎患者免費治療後，轉頭便對人們收取診療費及證明文件費用斂財，除此之外，他也被控提供假造的陰性檢測報告給患者。

比拉補充，沙希德的醫療機構合計約執行4000次真實篩檢，但偽造篩檢結果卻高達6500次。本週四，孟加拉法庭裁定警方可拘留其10日。

事實上，疫情流行期間，沙希德並非孟國首個因醫療詐欺行為而被捕的案例；上週，孟國一間私人篩檢機構所有人才因提供「未有任何受測者」的篩檢報告而被捕。

自3月以來，孟國政府平均每日測試1萬3千至1萬7千人，對於一個擁有逾超過1.68億人口的國家而言，檢測量能相當有限，不少受測者篩檢報告一再延後出爐，也有不少人正漏夜排隊等待受檢；針對近期爆發的醫療醜聞，專家表達憂慮，擔心醜聞可能影響人民信心，進而使人們卻步，甚至徹底放棄受檢。

根據約翰霍普金斯大學最新統計，孟加拉境內確診病例數累計達19萬9357例，死亡病例數則有2547例，然而鑑於孟國檢測量能較低，外界普遍認為真實情況較統計數字嚴重。

因應疫情，孟國鎖國長達68日，於6月1日宣布「有限規模」開放，以求快速恢復經濟，政府部門及企業等皆已重新恢復運作，但學校仍處關閉狀態；然而孟國內疫情並未減退，衛生單位統計每日新增確診仍達數千名，抨擊聲浪認為，政府未對弱勢群體採取特別保護措施，尤其是首都達卡（Dhaka）或恒河三角洲等人口稠密區。

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