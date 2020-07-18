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    武漢肺炎》日網紅超商直播偷吃生魚片衝點閱 事後驚爆確診感染多人

    日本Youtuber超商直播偷吃生魚片，曾在（翻攝自Youtube）

    日本Youtuber超商直播偷吃生魚片，曾在（翻攝自Youtube）

    2020-07-18 12:03:24

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京單日新增確診人數不斷創新高，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再度拉警報，但卻有民眾在此時添亂。日本山口縣一名youtuber在11日為衝點閱，到愛知縣的超商直播自己未付帳就吃生魚片的過程，店家報警後被捕，沒想到15日爆出這名youtuber確診武漢肺炎，而他供稱被捕前曾為拍片到過東京、千葉和山口等多地，愛知縣和山口縣也先後證實多人與他接觸後被感染，讓山口縣知事氣炸。

    綜合日媒報導，山口縣一名29歲youtuber為衝點閱，在11日到愛知縣某超市直播自己偷吃生魚片的過程，還態度囂張地指著前來制止的店員狂笑，超商隨即報警處理，男子也被警方以涉嫌竊盜逮捕。

    男子的脫序行為引發爭議，沒想到13日男子竟發燒，15日經檢測確診感染武漢肺炎，被捕前他向警方供述稱，自己曾為了拍片到過東京、千葉、靜岡、廣島和山口。愛知縣16日宣布當天該縣新增的患者中，包括1名曾和這名youtuber同行的男子；山口縣17日也宣布有2名曾和這名youtuber接觸的人被傳染。

    山口縣知事村岡嗣政氣炸表示，這名男子曾在未戴口罩的情況下和多人頻繁接觸，「真是難以置信，他真能添麻煩」，也呼籲認為自己曾與他有過接觸的民眾，盡速前往當地衛生部門諮詢。

    日媒報導，這名youtuber可能早就知道自己感染武漢肺炎，因在11日的直播中，他曾在劇烈咳嗽後，嘟囔了一句「新冠」。據悉，這名youtuber在日本youtube圈可謂「惡名昭彰」，他本就專門拍攝爭議影片，甚至曾多次闖入其他youtuber家中擅自拍攝並搞破壞，讓日本網友罵爆，也忍不住嘲諷「這下真的紅了」。

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