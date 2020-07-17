華春瑩稱無意挑戰和取代美國 王丹發現中國在求饒了

華春瑩今天在記者會強調，中國無意取代美國成為超級大國。（路透）

2020-07-17 20:42:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國在貿易戰、南海、疫情等方面多次針鋒相對，中國外交部發言人華春瑩今（17日）表示，「中國從來無意挑戰和取代美國」；中國民運人士王丹對此認為，「這一次，中共是真的知道問題嚴重了，真的在求饒了。」

華春瑩今天在例行記者會強調，外界相當關心美國高層近期以來，針對中國、中共以及中方戰略意圖、未來發展的問題，華認為，美方目前致力於把中國當作對手、甚至是敵人，對中國提出變本加厲的抹黑，並進行戰略性圍堵，將貿易、科技交流合作做為武器，把所有問題高度政治化。

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華春瑩說，中國從來無意挑戰和取代美國，無意與美國全面對抗，中方關心的是如何提高人民福祉、如何實現中華民族復興，同時實現世界和平穩定，那些聲稱中國想要超越美國成為超級大國，認為中國要推翻現有體系規則的人，全都嚴重誤判中國的戰略意圖。

華春瑩提到，中國有誠意與美國發展良性關係，但做為一個獨立主權國家，中方有權利維護自身主權安全和發展利益，以及保衛中國人民艱苦奮鬥獲得的勞動成果，也可拒絕任何針對中國的霸凌和不公，對美國做出的惡意誹謗和抹黑攻擊做出反擊。

中國民運人士王丹聽聞華春瑩一席話，在臉書指出，華春瑩如今一改先前對美國的強硬態度，由此可知「這一次，中共是真的知道問題嚴重了，真的在求饒了。可是，已經晚了。」美國對中國的政策是環環相扣的，看來美方已經有備而來，中國這時候求饒，「連中共自己都不相信美國人會相信。」中國顯然已經賠上美中關係。

王丹臉書全文

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