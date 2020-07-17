台韓旅遊有望？南韓擬將我國列第一波開放邊境名單

韓國政府為振興旅遊業擬開放「旅遊泡泡」，與周邊國家開放邊境旅行，有意將台灣列為首波開放名單。（法新社）

2020-07-17 21:43:05

〔即時新聞／綜合報導〕隨著韓國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情逐漸趨緩，南韓政府有意將防疫表現優秀的國家列為第一波「旅遊泡泡（Travel bubble）」名單，雙方國民只要持「免疫護照」即可免去14天隔離，藉此互相開放邊境，以觀光名義互訪。據悉，台灣將是南韓政府將開放的優先考慮名單，其次才是泰國、越南等地。

《每日經濟》報導，最近文化體育觀光部召開了閉門會議，討論與周邊國家開放邊境以振興旅遊業的方案；據出席的官員表示，關於旅遊業提出有限度開放邊境的提議，文化體育觀光部做出了積極的回應，但詳細可行性尚須和外交部及衛生部做進一步的討論。

報導中提到，台灣將是南韓政府第一個計畫開放邊境的國家，泰國及越南等國家則是第二波候選名單。屆時入選互惠名單的國家可與南韓共同推動「旅遊泡泡」，國民在出國前接受檢測並確認為陰性，可持「免疫護照」到對方國家，並免除14天隔離與檢疫。

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韓國旅行社協會及台灣旅遊業者按計畫將於今年8月在新竹市舉行雙邊旅行交流會議，預計屆時將會再度提到雙方恢復國際旅行的議題。

不過我國衛福部疾管署副署長羅一鈞今（17日）表示，開放邊境若導致疫情惡化，民眾恐不信任政府，不希望破壞目前的防疫成果，台灣對開放邊境態度謹慎，將持續參酌他國經驗思考策略。

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