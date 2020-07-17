為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台韓旅遊有望？南韓擬將我國列第一波開放邊境名單

    韓國政府為振興旅遊業擬開放「旅遊泡泡」，與周邊國家開放邊境旅行，有意將台灣列為首波開放名單。（法新社）

    韓國政府為振興旅遊業擬開放「旅遊泡泡」，與周邊國家開放邊境旅行，有意將台灣列為首波開放名單。（法新社）

    2020-07-17 21:43:05

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著韓國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情逐漸趨緩，南韓政府有意將防疫表現優秀的國家列為第一波「旅遊泡泡（Travel bubble）」名單，雙方國民只要持「免疫護照」即可免去14天隔離，藉此互相開放邊境，以觀光名義互訪。據悉，台灣將是南韓政府將開放的優先考慮名單，其次才是泰國、越南等地。

    《每日經濟》報導，最近文化體育觀光部召開了閉門會議，討論與周邊國家開放邊境以振興旅遊業的方案；據出席的官員表示，關於旅遊業提出有限度開放邊境的提議，文化體育觀光部做出了積極的回應，但詳細可行性尚須和外交部及衛生部做進一步的討論。

    報導中提到，台灣將是南韓政府第一個計畫開放邊境的國家，泰國及越南等國家則是第二波候選名單。屆時入選互惠名單的國家可與南韓共同推動「旅遊泡泡」，國民在出國前接受檢測並確認為陰性，可持「免疫護照」到對方國家，並免除14天隔離與檢疫。

    韓國旅行社協會及台灣旅遊業者按計畫將於今年8月在新竹市舉行雙邊旅行交流會議，預計屆時將會再度提到雙方恢復國際旅行的議題。

    不過我國衛福部疾管署副署長羅一鈞今（17日）表示，開放邊境若導致疫情惡化，民眾恐不信任政府，不希望破壞目前的防疫成果，台灣對開放邊境態度謹慎，將持續參酌他國經驗思考策略。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》南韓單日新增33例 境外移入連續19日呈2位數
    2020-07-14 12:56

    武漢肺炎》南韓單日新增33例 境外移入連續19日呈2位數
    玩水也要戴口罩！ 南韓海雲台海灘違規遊客最重罰7萬
    2020-07-12 14:22

    玩水也要戴口罩！ 南韓海雲台海灘違規遊客最重罰7萬
    房市大回溫！經國特區買氣爆棚

    房市大回溫！經國特區買氣爆棚
    武漢肺炎》南韓新增44例 本土、境外移入病例約各半
    2020-07-12 12:45

    武漢肺炎》南韓新增44例 本土、境外移入病例約各半
    2招接住投資獲利機會

    2招接住投資獲利機會
    國際今日熱門
    2020-07-16 22:55

    武漢肺炎》疫情發燒 多國暫緩鬆綁重啟封鎖措施

    2020-07-16 22:37

    印尼南蘇拉威西暴雨洪災 至少32死16失蹤

    2020-07-16 22:41

    養號28年中樂透頭獎！她接獲通知激動到哭了

    2020-07-16 23:04

    香港啟德驚見爆裂物！ 居民急疏散 港鐵過站不停

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播