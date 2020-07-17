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    中外交部發言人亂用諺語淪笑柄 網友酸「文革遺毒」

    中國外交部發言人華春瑩。（美聯社資料照）

    中國外交部發言人華春瑩。（美聯社資料照）

    2020-07-17 15:55:30

    〔即時新聞／綜合報導〕美媒日前爆料，美國政府不排除針對南海問題對中國實施制裁。中國外交部發言人華春瑩15日回應，「『樹欲靜而風不止』，如果美國想興風作浪的話，那就讓暴風雨來得更猛烈些好了」，自創諺語用法，讓網友傻眼，而港區官媒《大灣區之聲》主播今日也跟著亂用諺語，讓德媒《德國之聲》小編撿到槍，發文諷「誰來教我中文！」，網友也笑說「語文程度這麼差還能做發言人」、「這是文革遺毒」。

    華春瑩15日在中國外交部的例行記者會上回應美國可能就南海問題制裁一事，她霸氣說道「樹欲靜而風不止，如果美國想興風作浪的話，那就讓暴風雨來得更猛烈些好了」，不料亂用諺語，反讓她成為網路笑柄。連《德國之聲》的粉專小編也諷「後面不是應該接......子欲養而親不待？」，而港區官媒《大灣區之聲》主播陳星今日在播報新聞時，也跟著亂用諺語，又讓《德國之聲》小編撿到槍，說「誰來教我中文」。

    小編的回應引發網友熱議，不少網友嗆「文革遺毒」、「文革時是不是把後面那句砍了？」、「下句：子欲養而親不待...已經預告準備辦後事了嗎？」、「語文程度這麼差還能做發言人」、「難怪也每天強調自己是中國人，中文差成這樣，不強調的話人家都不知道」、「我想爽哥了」，也有人以時事嘲諷「華大媽知道長江在大風大浪了嗎」、「聽說發言人都把自己小孩送到美國讀書了，難怪中文講不好」。

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