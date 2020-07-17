新發現極黑深海怪魚 宛如黑洞「掠奪光線」使其完美隱形

此為深海魚示意圖，非內文提及之魚類。（法新社）

2020-07-17 14:47:52

〔即時新聞／綜合報導〕自然界宛如殘酷戰場，就連位居食物鏈頂端的強者偶爾也可能成為他人盤中飧，故匿蹤能力一向是各種動物演化過程的重點，科學家最新發現一種極特殊的「隱形」深海魚，其體表能吸收絕大部分的光線而不致反射，使其在掠食者或獵物眼中彷彿隱形魅影。

根據《CNN》報導，今日發表在《當代生物學》（Current Biology）權威期刊的研究報告指出，在光照較高的淺、中層水域中，魚類常透過提高透明度或以鱗片鏡面反射光線作為偽裝策略，但這些做法在光線難以穿透的深海中卻較不起作用，在此環境下，獨特的極黑魚順應而生。

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科學家發現，200公尺以下的深海中幾乎沒有來自太陽的光線，但這並不代表深海中漆黑一片，由於不少深海生物會散發光芒，這些發散的微光照在生物體表後仍會反射，一旦被其他生物觀測到就意味著暴露行蹤，輕則無法順利補食，重則被掠食而喪命。

研究報告顯示，這種新發現的極黑魚類的光照反射率幾乎為0，可將逾99.5%照射到體表的光線吸收而不致反射，這讓牠在其他視力極佳的深海動物眼中彷彿黑洞般不可見，完美融入漆黑的深海中。

這種魚類保持漆黑的能力來自於皮膚下的黑素體，與人類的黑色素相似，但與我們不同的是，特殊排列的黑素體可讓這類魚擁有吸收絕大部份光線的能力，進而在深海中達到光學匿蹤。

研究人員認為，這次新發現待完成後續研究後將可望被應用至商業層面，極度吸收光線的特性在許多高科技或材料科學領域均大受歡迎，未來可能被導入奈米材料科學研製出成本更低、用途更廣的極黑塗層。

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