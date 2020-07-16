美、英、加聯合控訴 俄羅斯試圖竊取疫苗研究

英國、美國、加拿大16日聯合控訴，被認定屬於俄羅斯情報單位的駭客團體「APT29」，試圖竊取他們的武漢肺炎疫苗研究。圖為示意圖。（法新社檔案照）

2020-07-16 22:16:02

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕英國、美國、加拿大16日控訴，被認定屬於俄羅斯情報單位的駭客團體「APT29」，多次攻擊參與武漢肺炎疫苗研發的學術與製藥研究機構，試圖竊取他們的武漢肺炎疫苗研究。

綜合外電報導，英國國家網路安全中心（National Cyber Security Centre）、加拿大通訊安全局（CSE）、美國國土安全部（DHS）、美國網路安全和基礎設施安全局（CISA），與美國國家安全局（NSA）聯合發表報告，指出被稱為「Cozy Bear」的駭客團體「APT29」試圖利用軟體漏洞，得到脆弱電腦系統的權限，並且透過「WellMess」、「WellMail」等惡意軟體，上傳與下載中毒電腦內的資料。他們也利用魚叉式網路釣魚，意圖誘騙用戶交出登入資料。

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報告指出，「APT29」針對許多參與武漢肺炎疫苗研發的美、加、英組織發起攻擊，很可能是為了竊取與疫苗研發及測試相關的資料與智慧財產。報告未清楚說明被攻擊的組織名稱，以及是否有任何資訊遭竊，但英國國家網路安全中心表示，他們不認為個人的機密資訊已被洩露，主任齊哲斯特（Paul Chichester）也表示，他們譴責針對從事打擊疫情重要工作者的卑鄙攻擊。

「Cozy Bear」被華府認定為與俄羅斯政府相關的駭客組織，曾於2016年總統大選前，駭入民主黨全國委員會（Democratic National Committee）電腦網路，竊取電子郵件。

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