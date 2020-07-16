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    武漢肺炎》疫情發燒 多國暫緩鬆綁重啟封鎖措施

    圖為16日印度民眾接受武肺採檢。（歐新社）

    圖為16日印度民眾接受武肺採檢。（歐新社）

    2020-07-16 22:55:17

    〔中央社〕全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情今天飆升，迫使許多國家暫緩解封或者對已厭煩民的眾增加新的封鎖措施。

    自從疫情去年底從中國爆發後，確診病例已經突破1340萬例，並有超過58萬1000人死亡。

    美國的疫情預估將會持續惡化，世界最大零售商沃爾瑪公司（Walmart）表示，為了遏止疫情擴散，將要求在所有店鋪的顧客戴上口罩。

    4天前才宣布鬆綁措施的委內瑞拉，變成最新採取局部封鎖措施國家，包括在首都卡拉卡斯（Caracas）實施「徹底隔離」。在玻利維亞（Bolivia）行政首都拉巴斯（La Paz）的政府部門說，將實施4天全面隔離。

    拉丁美洲染疫不治人數今天突破15萬人，變成僅次於歐洲以外的重災區，歐洲地區有20萬3793人病故。

    巴西染疫死亡人數幾乎占拉丁美洲病故人數的一半，巴西今天通報超過1200人死於疫情，自從疫情爆發以來，累計7萬5366人病故。

    在愛爾蘭，總理馬丁（Michael Martin）因確診人數激增，延後解除封鎖措施，直到8月10日才會解封，政府也強制要求民眾在商店裡戴口罩。

    美國今天新增超過6萬7000起確診病例，創下單日新高。

    美國染疫死亡人數超過13萬7000人，排名世界第一。官員忙著撤回為了重啟經濟的各種鬆綁封鎖措施。

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