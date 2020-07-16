疫情+軍艦大火 美軍新兩棲突擊艦「的黎波里號」低調服役

美利堅級兩棲突擊艦2號艦「的黎波里號」，已低調服役；今年晚些將進駐加州的美國軍港。（圖擷取自美國海軍）

2020-07-16 15:05:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍黃蜂級兩棲登陸艦「好人理查號」（USS Bonhomme Richard）12日在聖地牙哥港發生爆炸引起大火，目前已延燒4天餘，就在「好人理查號」炎上之際，次一級新型美利堅級兩棲突擊艦2號艦「的黎波里號」，已低調服役。

據美國海軍研究協會新聞網《USNI News》報導，美利堅級兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli - LHA 7）已於當地時間15日投入美國海軍，將於今年晚些時候進駐加州的聖地牙哥海軍基地，美國國防部辦公室聲明中指出：「由於公共衛生和安全部門對大型公眾集會進行限制，美國海軍僅從程序上將『的黎波里號』劃入現役，目前這艘軍艦已經正常運作。」

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與「好人理查號」的黃蜂級兩棲登陸艦相比，美利堅級兩棲突擊艦更著重於航空作戰，因此取消給水陸兩棲車輛使用的甲板，而是將飛機機庫設計得更大，同時還增加了航空燃料的儲備，該艦可搭載一個由12架MV-22、6架F-35B、4架CH-53E「超級種馬」（Super Stallion）重型直昇機、7架AH-1「眼鏡蛇」攻擊直昇機或UH-1「易洛魁」通用直昇機，以及2架MH-60S「海鷹」（Seahawk）搜救直昇機所組成的混編機隊。

甚至可以只搭載20架F-35B戰鬥機與2架H-60搜救直昇機，達空中攻擊火力最大化的配置；不過美利堅級兩棲突擊艦僅前2艦「美利堅號」、「的黎波里號」為空中武力特化艦，3號艦開始將重新著眼於兩棲作戰，恢復給水陸兩棲車輛使用的井圍甲板（Well deck），在航空與水面作戰能力之間尋求較佳的平衡性。

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