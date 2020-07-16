十年最嚴重洪災 孟加拉1/3國土泡水中

南亞連日暴雨致洪災，孟加拉約1/3國土被洪水覆蓋。（法新社）

2020-07-16 12:08:28

〔即時新聞／綜合報導〕南亞在6月進入雨季後，各國皆出現洪災，孟加拉官員表示，洪水已覆蓋國內約1/3的土地，超過百萬人受影響，預計將是十年內最嚴重的洪災。

綜合外媒報導，南亞連日的暴雨使布拉馬普特拉河（Brahmaputra）、恆河（Ganges）水位上漲，孟加拉洪水預報和警示中心（Flood Forecasting and Warning Centre）布伊揚（Arifuzzaman Bhuiyan）表示，孟加拉國內有230條河川，有許多三角洲地區，洪災爆發後約有1/3的土地被淹沒，村莊的房子和道路都被洪水覆蓋，至少150萬人受影響。並指出，這將是十年來最嚴重的洪災。

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當地農民杜哈（Samsud Doha）表示，洪水正不斷上升，人和牲畜都無法移動，需要用船才能離開。官員表示，多數居民選擇留在洪水氾濫的房屋附近，僅有1.5萬人逃離受災嚴重的地區。

官員艾哈邁德（Farook Ahmed）表示，在孟加拉中北部，布拉馬普特拉河的水位比平常高近40公分，可能再爆發洪災。布伊揚則提到，天氣預報指出未來10天內水位將持續上升，若有更多的水勢沖過河堤，最壞的情況下，孟加拉國土將有40%被淹沒。

南亞雨季開始截至目前，印度、尼泊爾、孟加拉都出現嚴重洪災，已造成約4百萬人受災，印度阿薩姆邦和尼泊爾都有至少50人死於洪水或山崩。

南亞連日暴雨致洪災，孟加拉約1/3國土被洪水覆蓋。（法新社）

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