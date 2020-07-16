軍情動態》印尼軍艦傳出沉船意外 55人均獲救

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印尼傳出軍艦沉船意外。（圖翻攝自央視軍事微博）
〔即時新聞／綜合報導〕印尼傳出軍艦沉船意外，幸虧船上55名船員均被附近船隻救起。
《雅加達郵報》報導，印尼海軍軍艦KRI Teluk Jakarta-541 週二早上在東爪哇省附近海域執行後勤任務時，傳出沉船意外，沉船前發現有多處漏水，周遭浪高約2.5至4公尺，最後沉入海中約90公尺。
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報導指出，幸運的是船上55名船員被附近的民間船隻救起，這是近2年印尼海軍軍艦發生的第2起意外。
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