為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》印尼軍艦傳出沉船意外 55人均獲救

    印尼傳出軍艦沉船意外。（圖翻攝自央視軍事微博）

    印尼傳出軍艦沉船意外。（圖翻攝自央視軍事微博）

    2020-07-16 09:45:02

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼傳出軍艦沉船意外，幸虧船上55名船員均被附近船隻救起。

    《雅加達郵報》報導，印尼海軍軍艦KRI Teluk Jakarta-541 週二早上在東爪哇省附近海域執行後勤任務時，傳出沉船意外，沉船前發現有多處漏水，周遭浪高約2.5至4公尺，最後沉入海中約90公尺。

    報導指出，幸運的是船上55名船員被附近的民間船隻救起，這是近2年印尼海軍軍艦發生的第2起意外。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    暴雨襲印尼 南蘇拉威西省水災、土石流至少已釀16死
    2020-07-15 15:24

    暴雨襲印尼 南蘇拉威西省水災、土石流至少已釀16死
    軍情動態》美英簽關鍵技術發展協議 推動聯合軍事現代化
    2020-07-15 15:18

    軍情動態》美英簽關鍵技術發展協議 推動聯合軍事現代化
    2招接住投資獲利機會

    2招接住投資獲利機會
    軍情動態》美軍逾60架直升機轉移部署 進駐德國、波蘭及拉脫維亞
    2020-07-15 13:44

    軍情動態》美軍逾60架直升機轉移部署 進駐德國、波蘭及拉脫維亞
    軍情動態》美同意出售印尼8架MV-22 提升印太盟友抗中實力
    2020-07-07 14:54

    軍情動態》美同意出售印尼8架MV-22 提升印太盟友抗中實力
    海外基金贏家出列！統一投信績優生

    海外基金贏家出列！統一投信績優生
    國際今日熱門
    2020-07-15 11:32

    武漢肺炎》南韓新增39例確診 連續2日保持40例以下

    2020-07-15 11:54

    中國「一江三湖」水位超警戒 專家憂現「複式洪峰」

    2020-07-15 11:20

    不只長江水患！中國當局警告：淮河水系也將出現洪水

    2020-07-15 11:42

    挪威1男連續刺傷3女被捕 1人傷重不治

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播