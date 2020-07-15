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    武漢肺炎》塗鴉大師班克西變清潔工 新作老鼠打噴嚏現身地鐵

    班克西在倫敦地鐵的最新塗鴉作品。（取自班克西IG：instagram.com/banksy/）

    班克西在倫敦地鐵的最新塗鴉作品。（取自班克西IG：instagram.com/banksy/）

    2020-07-15 23:57:46

    〔編譯管淑平／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情發生以來，多次透過塗鴉作品向醫護致敬的英國著名塗鴉藝術家班克西（Banksy），又有新作品：在地鐵車廂內沒戴口罩大打個大噴嚏的老鼠，提醒大眾注意公共衛生。

    班克西14日在個人的Instagram帳號上發表題為「倫敦地鐵大掃除」短片，紀錄他變裝成地鐵清潔人員，潛入車廂創作的這系列最新作品，其中一幅塗鴉是一隻老鼠打噴嚏，嘴巴前方還有一堆淺藍色顏料，代表噴出可散播病毒的飛沫；另外有搭著口罩降落傘的老鼠。

    車廂門、月台牆上也可見噴有改編自英國樂團「查巴旺巴」（Chumbawamba）歌曲「群情激昂」（Tubthumping）歌詞的「我被封鎖」（I get lockdown）、「但我再奮起」（But I get up again）等字樣；這首1998年世界盃足球賽主題歌，原歌詞為「我被擊倒，但是我再奮起」（I get knocked down, but I get up again）。班克西在IG的發文也呼應這句塗鴉，「如果不戴口罩，就好不了」（If you don’t mask - you don’t get）。

    這系列塗鴉很快就被塗掉，但是班克西的IG影片在短短24小時內已有將近350萬人按讚。

    在 Instagram 查看這則貼文

    . . If you don’t mask - you don’t get.

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    班克西在倫敦地鐵的最新塗鴉作品。（取自班克西IG：instagram.com/banksy/）

    班克西在倫敦地鐵的最新塗鴉作品。（取自班克西IG：instagram.com/banksy/）

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