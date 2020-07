武漢肺炎》塗鴉大師班克西變清潔工 新作老鼠打噴嚏現身地鐵

班克西在倫敦地鐵的最新塗鴉作品。(取自班克西IG:instagram.com/banksy/)

〔編譯管淑平/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情發生以來,多次透過塗鴉作品向醫護致敬的英國著名塗鴉藝術家班克西(Banksy),又有新作品:在地鐵車廂內沒戴口罩大打個大噴嚏的老鼠,提醒大眾注意公共衛生。

班克西14日在個人的Instagram帳號上發表題為「倫敦地鐵大掃除」短片,紀錄他變裝成地鐵清潔人員,潛入車廂創作的這系列最新作品,其中一幅塗鴉是一隻老鼠打噴嚏,嘴巴前方還有一堆淺藍色顏料,代表噴出可散播病毒的飛沫;另外有搭著口罩降落傘的老鼠。

車廂門、月台牆上也可見噴有改編自英國樂團「查巴旺巴」(Chumbawamba)歌曲「群情激昂」(Tubthumping)歌詞的「我被封鎖」(I get lockdown)、「但我再奮起」(But I get up again)等字樣;這首1998年世界盃足球賽主題歌,原歌詞為「我被擊倒,但是我再奮起」(I get knocked down, but I get up again)。班克西在IG的發文也呼應這句塗鴉,「如果不戴口罩,就好不了」(If you don’t mask - you don’t get)。

這系列塗鴉很快就被塗掉,但是班克西的IG影片在短短24小時內已有將近350萬人按讚。

班克西在倫敦地鐵的最新塗鴉作品。(取自班克西IG:instagram.com/banksy/)

