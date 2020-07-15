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    軍情動態》遵守與塔利班協議！美軍撤出阿富汗5軍事基地

    美國國防部宣布，美軍已經從阿富汗5個軍事基地撤出，並移交給阿富汗政府軍。圖為駐阿富汗美軍。（歐新社）

    美國國防部宣布，美軍已經從阿富汗5個軍事基地撤出，並移交給阿富汗政府軍。圖為駐阿富汗美軍。（歐新社）

    2020-07-15 23:47:09

    〔即時新聞／綜合報導〕為了實現阿富汗和平進程，美國在今年2月與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）簽署和平協議，其中協議要求美國須在135天內，將駐阿富汗美軍從1萬4000多人降至8600人；對此美國國防部14日宣布，美軍已經從阿富汗5個軍事基地撤出，並移交給阿富汗政府軍。

    綜合外媒報導，五角大廈發言人指出，目前駐阿富汗美軍維持在8500人左右，並已移交位在阿富汗南部、東部等5個軍事基地給阿富汗政府軍，「美國留守在阿富汗的軍事力量重質不重量」。

    根據和平協議規定，美國與其為首的北約部隊必須在2021年中之前全部撤出阿富汗；與之交換，塔利班不得攻擊美國及北約部隊，也必須與蓋達組織、伊斯蘭國（IS）斷絕一切聯繫，並且與阿富汗喀布爾政府進行換囚，為未來的「雙邊和談」鋪路。

    但另一方面，塔利班卻趁阿富汗政府軍因防疫而手忙腳亂之際借機頻頻發動攻擊；阿富汗喀布爾政府表示，美軍因協議的規定而逐步減少，但塔利班與政府軍發生的暴力衝突也在這幾個月內有所增加，美國為首的駐阿富汗國際聯軍也證實，「塔利班確實避免襲擊聯軍，但針對阿富汗政府軍發動的攻擊卻比春季還多」。

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