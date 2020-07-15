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    酒店小姐、牛郎親自上陣！ 東京新防疫影片盼阻風俗店群聚

    2020-07-15 21:55:55
    日本女公關一条響參與拍攝東京都的防疫影片。（圖擷取自東京都政府YouTube影片）

    日本女公關一条響參與拍攝東京都的防疫影片。（圖擷取自東京都政府YouTube影片）

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都鑒於夜生活地區的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例急速上升，都政府衛生單位本週推出一系列防疫影片，邀請知名的酒店小姐和牛郎拍攝教育影片，希望能藉此遏制疫情蔓延。

    《路透》報導，東京都福祉保健局推出3個分別長達7到8分鐘的防疫宣導影片，以問答的方式帶出必知的疫情資訊，例如：男女公關提問「年輕的武漢肺炎患者會出現什麼症狀？」、「醫療費用是多少？」、「我們應該多久洗一次手？」等，再由專業醫生回答問題。

    在東京都最新防疫影片中，男公關平良翔太詢問了一些基本問題，再由專業醫生回答問題。（圖擷取自東京都政府youtube影片）

    在東京都最新防疫影片中，男公關平良翔太詢問了一些基本問題，再由專業醫生回答問題。（圖擷取自東京都政府youtube影片）

    這3段一系列影片中，第1個登場的是男公關平良翔太（Shota Taira），他向醫生詢問了一些基本問題，例如檢測呈陽性的無症狀患者是否會感染他人。

    第2段影片的提問者是女公關一条響，她所提出的問題集中在預防措施上，最後一段影面由男公關越前龍馬（越前リョーマ）負責，問題著重於被感染時的處理方法。

    最後一段影面由男公關越前龍馬負責，問題著重於被感染時的處理方法。（圖擷取自東京都政府youtube影片）

    最後一段影面由男公關越前龍馬負責，問題著重於被感染時的處理方法。（圖擷取自東京都政府youtube影片）

    醫生也建議夜店在入口進行體溫檢測，座位之間要有安全間隔，並警告不要直接從同一瓶酒中飲酒，以及不要讓顧客由不同的公關服務。

    東京已針對夜生活地區進行積極篩檢，並敦促店家遵守安全準則。負責疫情應對的日本經濟再生大臣西村康稔警告，如果夜店不遵守規定，可能會被暫停營業。

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