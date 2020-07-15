買彩券忘對獎 這對夫婦3天後驚覺中了16.5億元

澳洲維多利亞州9日開出當地史上最大的「威力球」彩券獎金，1對夫婦幸運獲得8000萬澳元大獎。（彭博檔案照）

2020-07-15 19:32:23

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲「威力球」彩券（Powerball）本月9日開出8000萬澳元大獎，換算台幣約為16億5165元，得獎的夫婦至本月13日才出面領獎，他們表示，12日對獎時才發現自己中獎，小心翼翼地保護彩券，甚至和它一起睡覺，醒來後才趕緊來兌獎。

根據《The Lott》報導，澳洲維多利亞州9日開出當地史上最大的「威力球」彩券獎金，1對住在德羅馬納（Dromana）海濱小鎮的夫婦幸運獲得8000萬澳元大獎，他們表示，並非每週都會買「威力球」彩券，但只要有買，通常當天晚上就會對獎，不過9日那天竟然忘了。

請繼續往下閱讀...

2020年7月9日星期四，「威力球」彩券的中獎號碼是33、02、32、31、28、21，以及26，「威力球」獎號為12，若要中得大獎，必須7個號碼加上「威力球」獎號全中。

中獎夫婦說，開獎3天後，突然想到9日購買的2張彩券還沒有對獎，當時用手機掃描第1張彩券發現摃龜，不料在掃描第2張彩券時，專用App畫面噴出五彩慶祝彩帶，他們才恍然大悟自己中了8000萬大獎，這筆錢讓這對夫婦感到安心和自由，他們目前有換新房子、渡假等想法，「我們不再需要擔心金錢了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法