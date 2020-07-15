武漢肺炎》等不到採樣！檢測中心大爆滿 71歲男排隊途中亡

由於感染蔓延，許多美國民眾紛紛湧入檢測中心採樣，導致等候時間漫長，有一名患者在等待檢測期間不幸死亡。病毒採樣示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

2020-07-15 16:49:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續延燒，昨（10）日新增了約6萬9000例確診，再次刷新單日最高紀錄，猶他州確診數也突破新高，由於感染蔓延，許多民眾紛紛湧入檢測中心採樣，導致等候時間漫長，有一名患者在等待檢測期間不幸死亡。

綜合美國媒體報導，猶他州北奧格登市（North Ogden）一家病毒檢測中心發表聲明指出，一名71歲男子在等待檢驗時死亡，檢測中心指出，這名高齡男子因血管問題需要截肢，為確保手術前身體無虞先來該中心進行武漢肺炎檢測，等到輪到男子檢測時，醫護人員發現該男子身體冰冷、已無呼吸，經過搶救後仍回天乏術。

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死者身分至今尚未確定，但急救人員發現他患有心臟驟停的症狀，不過尚不清楚該男子死亡的確切原因，醫護人員指出：「心臟呼吸驟停可由多種醫學原因引起，包括心臟病發作或武漢肺炎併發症。」

檢測中心發言人指出，她不確定該男子等待時間，不過當天等待檢測隊伍很長，停車場爆滿，數十輛車甚至停到了街上，北奧格登市的市長認為，「相信大多數檢測中心都是這種情況，等待時間可能長達數小時。

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