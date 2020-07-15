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    國有糧倉存「酸臭廢糧」結果出爐 中國網友覺醒微博洗版嗆爆

    中儲糧聲明。（翻攝自微博）

    中儲糧聲明。（翻攝自微博）

    2020-07-15 12:22:41

    〔即時新聞／綜合報導〕中國有糧商日前上傳影片爆料，黑龍江某國有糧倉儲存大量「酸臭廢糧」，引發軒然大波。負責單位中國儲備糧管理集團有限公司（下稱，中儲糧）昨日表示經由「第三方」黑龍江省糧食質量安全檢測中心檢驗，「影片反映的這批玉米數量質量問題與事實『基本不符』」、「倉內個別點位的質量問題不代表整倉玉米質量狀況」，讓網友怒嗆根本是「球員兼裁判」、「大玩文字遊戲」。

    綜合媒體報導，近日有糧商拍「開倉影片」爆料，自己至黑龍江省肇東市某國有糧倉購買糧食，但買到的糧食竟都是散發酸臭味的水泡糧、酒精糧，甚至是摻有沙土的廢糧，完全無法食用，親至國有糧倉內隨手一撈，竟撈到大量的「篩下物」，影片在網上引起軒然大波，中儲糧也急發聲明表示會徹查。

    中儲糧昨日發布調查報告，表示12日已派出調查組趕赴當地，經「第三方」檢測機構——黑龍江省糧食質量安全檢測中心按照國家規定進行檢測，各項指標均合格，並說「影片反映的這批玉米數量質量問題與事實『基本不符』」、「倉內個別點位的質量問題不代表整倉玉米質量狀況」。

    中儲糧的回應讓中國網友氣炸，洗版狠嗆中央機構找省立機構單位檢驗，根本就是「球員兼裁判」、「自己查自己，厲害了」、「狀告本官，本關說自己沒問題」，此外，網友也對聲明稿大玩文字遊戲感到不滿，怒罵「屬實就屬實，哪有所謂的基本不符」、「個別點有問題，代表糧倉管理還是有狀況呀」、「所以玉米沒問題，是去拍的人有問題是吧」、「人家敢發視頻，你怎麼只敢打幾個文字，意思意思」。

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