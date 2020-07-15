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    林鄭威脅泛民派初選違法 龐皮歐：顯示中共對民主的恐懼

    美國國務卿龐皮歐14日發表聲明恭喜香港泛民派初選成功。（路透資料照）

    美國國務卿龐皮歐14日發表聲明恭喜香港泛民派初選成功。（路透資料照）

    2020-07-15 07:40:39

    〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會選舉預定9月6日舉行，泛民主派上週末進行初選，遭到香港特首林鄭月娥威脅可能違反「港版國安法」。對此，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）14日表示， 恭喜泛民主派初選成功，而香港政府威脅初選可能違反國安法，再次顯示中共對民主的恐懼。

    香港民主派積極備戰立法會選舉，11至12日舉行的民主派候選人初選盛況空前，吸引逾61萬港人參與投票，遠遠超過選前預期、佔香港登記選民13.8%，人數比原先預估高出3.5倍，令籠罩在港版國安法陰影下的民主派士氣大振。

    龐皮歐14日發表聲明，恭喜泛民派初選成功，他表示，超過60萬港人參加首次全港範圍的泛民派初選，熱情的清楚展現出在中共試圖壓制香港自由之際，港人希望聲音被聽見的渴望。

    針對，林鄭月娥聲稱，若泛民派初選的目的是達到在立法會過半數的選舉結果，且目標是阻撓港府政策，可能會「違反港版國安法中的顛覆政權罪行」。對此，龐皮歐強調，林鄭月娥這些話再次表明，中共對民主及自己人民自由思考的恐懼，美方將會密切關注發展，尤其是在9月6日立法會選舉即將到來之際。

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