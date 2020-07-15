對台軍售遭中制裁 洛克希德馬丁：與美政府合作

2020-07-15 02:19:02

〔中央社〕因為承包對台愛國者三型飛彈延壽案而遭到中國政府制裁的洛克希德馬丁公司今天表示，對外軍售是政府間交易，洛克希德馬丁公司與美國政府在各項對外軍售案上密切合作。

美國國務院日前宣布，正式批准售台愛國者三型（PAC-3）飛彈延壽案，總額為6.2億美元。這是美國總統川普上任後第7次批准對台軍售。中國外交部發言人趙立堅對此表示，將制裁主要承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）。不過，趙立堅並未詳述制裁細節。

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洛克希德馬丁公司全球媒體關係主任佩羅托（Trent Perrotto）在回覆中央社媒體詢問時表示，對外軍售（FMS）是政府與政府間交易，洛克希德馬丁公司與美國政府在國際客戶的軍售上密切合作。

至於軍售進度與計畫是否會受到影響，佩羅托並未正面回應，僅表示對外軍售細節應向美國政府查詢。

洛克希德馬丁公司是美國跨國航太、防衛、資安及尖端科技公司，為全球最大武器製造商。公司官網介紹台灣時表示，過去30年來，中華民國空軍一直以洛克希德馬丁公司產品捍衛天空，這些產品從F-104星式戰機，一直延續到F-16A/B戰隼戰鬥機（F-16A/B MLU Block20 Fighting Falcon）。

不光如此，網頁表示，洛克希德馬丁公司也是第一個與經濟部工業局簽訂工業合作協定的國防承包商，為台灣工業提供嶄新、專業技術與能力。（編輯：陳政一）

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