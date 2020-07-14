冰川融化打開「時光膠囊」 法國發現1966年印度報紙

法國冰川融化發現1966年的印度報紙。（法新社）

2020-07-15 00:05:12

〔即時新聞／綜合報導〕法國波松（Bossons Glacier）冰川融化，讓附近的咖啡店老闆找到1966年的印度報紙，其中一期報紙標題寫著「印度第一位女總理」，是1966年1月20日甘地夫人當選的新聞，據悉，這些報紙可能為54年前墜機的印度航空（Air India）班機的遺落物。

綜合外媒報導，法國滑雪旅遊勝地夏慕尼（Chamonix）附近，距離波松冰川約45分鐘腳程的一家咖啡館老闆莫丹（Timothée Mottin），在冰川附近發現了十幾份保存良好的報紙。他說，「它們正在慢慢乾燥，但保存狀況非常好。你可以閱讀它們。...這不是不尋常的事，每當我們沿著冰川走，都會找到失事航班上的遺物。」他打算把報紙放在店裡展示，和遊客分享這些特別的發現。

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1966年1月24日上午8點，印度航空一架客機失事墜毀在歐洲最高峰、阿爾卑斯山的白朗峰（Mont Blanc），機上上百名乘客和機組人員全數喪生。近年來，當地有許多發現都與墜機事故有關。

比較著名的如2012年，一袋印有「印度政府服務，外交郵件，印度外交部」的信件被找到。2013年，一位法國登山家發現了一個裝有印度航空標誌的金屬盒，裡面裝有祖母綠、藍寶石和紅寶石，價值在13萬到24萬6千歐元之間（約新台幣431萬到848萬元）。

因地球暖化和冰川退縮，這些高山上的冰川彷彿成為「時光膠囊」，將長久來消失於人們視線的遺失物慢慢帶回，失事航班也佔了一部份。

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