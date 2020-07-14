香港民主派辦初選 選管會恫嚇「恐觸法面臨7年監禁」

香港選管會警告，民主派辦初選 ，恐違反國安法、觸犯選舉條例。（法新社）

2020-07-14 19:12:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕港府連日警告民主派初選可能違反港版國安法，中國兩大涉港機構－北京駐港聯絡辦公室（中聯辦）和國務院港澳事務辦公室（港澳辦）也加入譴責行列，香港選舉管理委員會（選管會）14日更加碼警告，民主派初選恐違反港版國安法第29條，還可能觸犯相關「選舉條例」，面臨最高7年監禁！

綜合港媒報導，選管會在聲明中強調，香港法例並沒有所謂「初選」機制，任何所謂「初選」並不構成立法會選舉或公共選舉程序的一部分。選管會並提醒，組織或個人參與任何選舉相關活動時，應小心留意有否違反《港區國安法》第29條。

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第29條規定，為外國或者境外機構、組織、人員竊取、刺探、收買、非法提供涉及國家安全的國家秘密或者情報的；請求外國或者境外機構、組織、人員實施，與外國或者境外機構、組織、人員串謀實施，或者直接或者間接接受外國或者境外機構、組織、人員的指使、控制、資助或者其他形式的支援，對香港特別行政區選舉進行操控、破壞並可能造成嚴重後果，即屬犯罪。

第29條第5款還提到，透過各種非法方式引發香港居民對中央或香港政府的憎恨，並可能造成嚴重後果者，也在此列。

選管會發言人指出，選舉是嚴肅的事情，選舉程序受有關選舉法例嚴格監管。公共選舉必須在公開、公平和誠實的情況下進行。他停醒民主派，根據《選舉條例》第7至9條，任何藉賄賂、武力、脅逼或欺騙手段以誘使他人參選或不參選的行為，均屬舞弊行為，一經定罪，最高可判處罰款500,000元及監禁7年。

另外，選管會強調，根據《立法會條例》第42條，已遞交提名表格的候選人，只可在提名期結束前撤回其提名。現行法例不容許候選人在提名期結束後退選，也沒有所謂「棄選」機制。

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