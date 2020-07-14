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    武漢肺炎》香港今天再新增48人確診 醫院有疫情風險

    香港武漢肺炎疫情進入第三波爆發期，今天（7月14日）單日新增48名確診病例，其中有8人境外輸入、16人本土感染，另外有24人感染路徑不明。圖為香港巴士。（法新社）

    香港武漢肺炎疫情進入第三波爆發期，今天（7月14日）單日新增48名確診病例，其中有8人境外輸入、16人本土感染，另外有24人感染路徑不明。圖為香港巴士。（法新社）

    2020-07-14 19:39:16

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情進入第三波爆發期，今天（7月14日）單日新增48名確診病例，其中有8人境外輸入、16人本土感染，另外有24人感染路徑不明。

    綜合外媒報導，香港政府衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，在今天（7月14日）的確診病例中，有2例確診是養老院院友，且由於其中有確診者曾去伊利沙伯醫院、佛教醫院接受治療，曾經同病房的病人全需被隔離；香港醫院管理局表示，目前還不清楚醫院是否爆發群聚感染，已派員前往伊利沙伯醫院調查。

    另外也有位確診者曾被送入瑪嘉烈醫院的急診室，當時還拉低口罩對一名急診室護理師打噴嚏，之後7月9日還到瑪嘉烈醫院的心臟科就診，使14名病人與這名急診室護理師也必須隔離

    張竹君指出，目前難以確定是否已擴大感染，不過有發現多名確診者去過慈雲山，「慈雲山的民眾提高警覺，找到確診病例 ，自然也多了確診者。」，但強調不希望只有該區的民眾提高警覺，「全港市民都要有警覺性」；她呼籲，武漢肺炎的潛伏期14日，民眾未來2週小心，避免外出用餐，注意雙手衞生。

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