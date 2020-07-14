港府、北京接力嗆 戴耀廷：若認定初選違法會刺激更大抗爭

「民主派35+」初選成功激起61萬港人挺身投票，震驚香港各界，然而香港政府、中聯辦跟港澳辦接連嚴厲譴責民主派初選；對此戴耀廷（見圖）反批，刻意誤導初選是非法的行為是「指鹿為馬」。（中央社）

2020-07-14 18:59:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港民主派在7月11、12日兩天舉行的「民主派35+」初選，成功激起61萬港人挺身投票，震驚香港政界，然而香港特區政府、中聯辦跟中國國務院港澳辦卻接連發聲明嚴厲譴責，並斥初選沒有法律效力、非法；對此，發起民主派初選的香港大學法律系副教授戴耀廷反批「指鹿為馬」，刻意指稱「非法」，其實初選只是「沒有法律效力」，「但按香港的法律原則，沒有法律效力，並不代表那是犯法」。

綜合外媒報導，「民主派35+」的初選結果出爐後，香港政府、中聯辦竟相繼譴責民主派初選，其中香港特首林鄭月娥竟稱民主派初選涉嫌違反「港版國安法」，強調「民主派這次舉行的所謂初選活動，不論形式、程序以至結果，均不為香港選舉法律承認或認可」，聲稱港府相關部門會進行調查。

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中聯辦也在7月13日晚間發聲明，「抨擊民主派初選是民主派人士是在外部勢力的支持下，處心積慮，謀劃舉行這次初選，嚴重挑釁現行的選舉制度，破壞立法會選舉的公平公正，損害其他參選人的權利」；港澳辦在今天（7月14日）也接力痛斥是對「香港選舉的非法操控，對《香港基本法》和《港版國安法》的公然挑戰」，更點名初選發起人之一的戴耀廷是「外國和境外勢力在香港的政治代理人」，更指他是佔中策動者、鼓吹港獨和真攬炒（玉石俱焚之意），更是「外國和境外勢力在香港的政治代理人」。

對此，戴耀廷在臉書上發文反駁「港府、中聯辦、港澳辦說初選是非法，是刻意去混淆沒有法律效力與違法，誤導香港人」，刻意指初選是非法，其實只是指初選沒有法律效力，「但按香港的法律原則，沒有法律效力，並不代表那是犯法」，只要沒有法律禁止，香港人就可以做，即使這行動不能產生任何法律權利或責任。

戴耀廷強調：「我很希望中央政府能看見，這六十一萬投票的香港人，只是以和平理性的方法去表達他們的想法。若這樣做也可以定為違法，那只會使未來的管治更困難，亦會刺激更大的抗爭。若參與投票的人不是犯法，協助大家完成投票的人，也不可能是犯法。」

他指出，民主派初選依靠的並不是任何法律效力，這從一開始所有參與的人都知道，民主派初選的規範力是建立於相互信任的政治道德，「初選為香港累積起難能可貴的社會資本，就是信任。」；他強調，對不認知民主或不認同民主價值的人，他們是難以明白初選的意義，「夏蟲雖難語冰，但請不要指鹿為馬」。

香港政府、中聯辦跟港澳辦接連發聲明嚴厲譴責民主派初選，並斥「民主派初選」沒有法律效力、非法，更聲稱違反《港版國安法》。左一為中聯辦主任駱惠寧、左二是香港特首林鄭月娥。（法新社）

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