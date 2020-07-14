民主派初選 港府、中聯辦指違港版國安法「顛覆政權」

香港中聯辦（圖）發文稱戴耀廷涉嫌違法，支持港府深入調查、依法查處。（彭博）

2020-07-14 10:37:22

〔即時新聞／綜合報導〕香港民主派人士近日就香港立法會選舉進行初選，吸引逾61萬港人投票。港府昨（13）日晚間發文指，民主派主張贏取立法會過半議席「35+」，涉嫌違反香港《國安法》的「顛覆國家政權罪」。香港中聯辦昨深夜也發文呼應港府聲明，並直指香港大學法律系副教授戴耀廷「涉嫌犯法」。

綜合港媒報導，香港政制及內地事務局昨晚發新聞稿表示，港府接獲不少投訴，指民主派初選號召贏取「35+」立法會議席後全面否決港府財政預算案，以達「攬炒」目的，此行為已涉嫌違反《國安法》第22條的「顛覆國家政權罪」。

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香港中聯辦隨後發文，稱反對派執意展開「非法初選」，堅決支持港府深入調查、依法查處。中聯辦更直指，戴耀廷協調此次初選就是典型的「涉嫌犯法」，並稱「戴耀廷團伙」目標是奪取香港的管治權，全面「攬炒」香港，顛覆國家政權，已涉嫌違反香港《國安法》第22條。

香港立法會選舉預計於今年9月舉行，將改選70席，包含「地區直選」與「功能界別」各35席。戴耀廷發起民主派初選「35+」計畫，由初選投票結果看來，他認為民主派在地區能取得26個議席，加上功能界別議席，可望達成「35+」目標，甚至有機會取得45席以上。

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