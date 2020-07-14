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    武漢肺炎》第三波疫情襲港釀單日52確診 林鄭月娥：收緊限聚令

    香港面臨第三波疫情衝擊，林鄭月娥於13日晚間記者會上宣布收緊限聚令。（美聯社）

    香港面臨第三波疫情衝擊，林鄭月娥於13日晚間記者會上宣布收緊限聚令。（美聯社）

    2020-07-14 09:52:14

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，香港境內爆發數起群聚感染，面臨第三波疫情衝擊。據最新統計，香港13日單日新增病例達到52例，另增1例死亡病例；對此，香港特區行政長官林鄭月娥昨晚間宣布，自明（15）日起收緊「限聚令」，同時加強邊境檢疫作業，港內兩大樂園也需關閉。

    綜合媒體報導，香港昨新增52例確診，其中本土感染病例佔41例，21例與先前確診個案有關，20例感染源尚待釐清，新增死亡1例則為爆發群聚感染案的九龍慈雲山「港泰護老中心」95歲女性；截至最新統計，香港境內累計確診達1522例，累計死亡病例數達8例。

    除此之外，香港紅十字會輸血服務中心消息指出，一名確診個案發病前，曾在5日前往西九龍捐血站捐血；對此，香港醫院管理局回應，當事案例捐血當日與4名工作人員接觸，另目前已知有一人接受部分血小板輸血，無不良反應或病徵。

    第三波疫情來勢洶洶，港內近期群聚感染案例除護老中心，尚有餐廳與學校等案例；對此，林鄭月娥昨晚於記者會上宣布收緊「限聚令」，所有超過4人聚會禁止，餐廳營業時間也受調整，於下午6時至隔天凌晨5時禁止提供內用服務。林鄭月娥表示，「這個措施，是過去六個月從未實施過的」。

    大眾運輸方面，新規亦有搭乘公共交通工具都需強制配戴口罩規定，違者可能挨罰5000港幣（合約19000元新台幣）。港內兩大樂園──香港迪士尼樂園、香港海洋公園也被要求關閉，迪士尼樂園已宣布15日起將暫時閉園。

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