美軍艦「好人理查號」大火燒一天仍未撲滅 釀59人受傷

距離爆炸發生一天後，「好人理查號」的火勢仍未被撲滅。（圖擷取自美國太平洋艦隊Twitter）

2020-07-14 07:40:57

〔即時新聞／綜合報導〕停靠在聖地牙哥港的美國海軍黃蜂級兩棲登陸艦「好人理查號」（USS Bonhomme Richard）當地時間12日上午9點發生爆炸，大火持續燃燒，儘管當地警消、海軍不斷灑水救火，但火勢仍未被徹底熄滅，而此次意外也造成59人受傷。

綜合外媒報導，美國太平洋艦隊在推特中指出，截至13日下午3點30分為止，消防隊仍持續撲滅火勢，此次意外共造成59人受到輕傷，皆為熱傷害及吸入濃煙，59人中有36名海軍船員及23名平民，目前沒有人住院。而此次大火發生時，「好人理查號」正在聖地牙哥港內進行例行維修，船上船員僅有160名，船上也沒有搭載武器彈藥。

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第三遠征軍打擊小組司令索貝克 （Philip Sobeck）表示，當前的首要任務就撲滅大火，任務至今已持續超過24小時，目前「好人理查號」的上層建築及上層甲板受到持續破壞，前桅杆已經坍塌，而起火點是在較為下層的船艙內，此次大火也造成至少1次爆炸，爆炸原因目前仍不明，但有可能是受到船艙壓力影響所導致的爆炸。至於起火點是否與燃料儲存點相近，索貝克則表示，兩者之間相隔兩個甲板，消防員正在努力確保兩者間有緩衝地帶。

海軍直升機第三戰鬥中隊此次也投入滅火行動中，中隊長伊斯特漢姆（Will Eastham）上校指出，該中隊的直升機已朝「好人理查號」投下415桶水，目前仍持續灑水中。

滅火任務日以繼夜進行中。（圖擷取自美國太平洋艦隊Twitter）

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