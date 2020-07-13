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    武漢肺炎》不止疫情間無法上課 970萬名學童面臨永久失學

    國際慈善組織「救助兒童會」13日警告，疫情過後恐怕會有多達970萬名學生永遠無法返回課堂。（彭博）

    國際慈善組織「救助兒童會」13日警告，疫情過後恐怕會有多達970萬名學生永遠無法返回課堂。（彭博）

    2020-07-13 23:41:19

    〔即時新聞／綜合報導〕國際慈善組織「救助兒童會」（Save the Children）援引聯合國教科文組織（UNESCO）的數據顯示，4月份時，為遏止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情擴散，各國採取的封鎖措施讓16億學子無法上學，幾乎是全球學生總數的90%。救助兒童會13日警告，疫情過後恐怕會有多達970萬名學生永遠無法返回課堂。

    《法新社》報導，救助兒童會最新釋出的報告「Save Our Education」指出，該危機可能造成額外9000萬至1.17億孩童陷入貧困，並表示由於疫情造成的經濟衰退，許多年輕人必須提早開始工作，或者女孩不得不早婚以支持家中生計，這可能將導致700萬至970萬名學童永久性輟學。

    救助兒童會執行長阿辛（Inger Ashing）說，這是前所未見的教育危機，將近1000萬名學童可能永遠沒辦法重返學校接受教育，「政府必須趕快投資更多資金在教育方面」，她進一步解釋，若政府削減預算，「將導致富人和窮人、男孩和女孩之間不平等的狀況加劇」。

    報告列出12個孩童受最大影響的國家，分別為：尼日、馬利、查德、賴比瑞亞、阿富汗、幾內亞、茅利塔尼亞、葉門、奈及利亞、巴基斯坦、塞內加爾和象牙海岸；並指出，目前預估已有2.58億的兒童和青少年失學中。

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