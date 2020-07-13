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    中國疫情「動態清零」？ 中抗疫專家扯美國：可回歸正常生活

    有中國專家表示，中國疫情一直維持在接近零的水準，已處於「動態清零」的新常態，已經回到一個非常好的復工復產的環境，他還扯美國疫情這麼嚴重，「我們有什麼理由不進行正常的生活。」（法新社）

    有中國專家表示，中國疫情一直維持在接近零的水準，已處於「動態清零」的新常態，已經回到一個非常好的復工復產的環境，他還扯美國疫情這麼嚴重，「我們有什麼理由不進行正常的生活。」（法新社）

    2020-07-13 20:04:05

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）醫療救治上海專家組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨（12）日表示，中國疫情一直維持在接近零的水準，已處於「動態清零」的新常態，已經回到一個非常好的復工復產的環境，他還扯美國疫情這麼嚴重，「我們有什麼理由不進行正常的生活。」

    綜合中媒報導，張文宏表示，疫情的防控必須由公共衛生體系做保證，「將來中國的公共衛生體系，醫療機構都會很緊張，但是我希望老百姓越來越放鬆」，目前疫情防控中，最緊張的應該是防疫體系，醫生、醫院、公共衛生體系，但民眾只要遵從國家防疫體系的建議，「在聚集的時候戴口罩，做好愛國衛生運動，在做好個人衛生的情況下，就應該回歸正常生活」。

    「再不回歸正常最後導致人的精神都要崩潰，你只要想一想美國的病例是我們的多少倍，我們有什麼理由不進行正常的生活。」張文宏還宣稱，中國應該向全世界學習，世界也向中國學習，互相交流，才是將來解決疫情的根本之道。

    中國官方目前公布8萬3602例確診病例、4634人死亡。

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