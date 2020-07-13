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    反擊美國！ 中國宣布制裁美參議員魯比歐、克魯茲

    為報復美國就新疆人權制裁中國官員，中國政府也宣布制裁美國多位政治人物。（法新社檔案照）

    為報復美國就新疆人權制裁中國官員，中國政府也宣布制裁美國多位政治人物。（法新社檔案照）

    2020-07-13 16:16:13

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國政府日前就新疆人權問題，制裁4名中國官員後，中國政府也在今（13）日祭出報復措施，宣布制裁多個美國官員和實體機構。

    《路透》、《彭博社》和香港《南華早報》報導，中國外交部發言人華春瑩13日例行會議上宣布對美國啟動制裁，對象包括德州共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）、佛州共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）、新澤西州共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）、美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback），以及美國國會及行政當局中國委員會等，但具體制裁措施不明。

    華春瑩批評，新疆事務為中國內政，美國官員無權干涉。部分美國官員的行為破壞中美關係，應受譴責。

    美國9日宣布對4名中國現任或前任新疆官員實施制裁，包括新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國、前政法委書記朱海侖、新疆政府副主席、公安廳黨委書記兼廳長王明山，以及前公安廳黨委書記霍留軍。新疆自治區公安廳亦在制裁名單之列。

    制裁對象的在美資產、直接或間接持有的實體都將被全數凍結。美國將禁止在美人士與「黑名單」的個人及其擁有的實體作商品或服務交易。

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