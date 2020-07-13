首爾市長今出殯 性騷受害者要求重啟調查

南韓首爾市長朴元淳今（13日）舉行出殯儀式，不過隨著朴元淳之死他的性騷案件將停止調查，因此受害者代表同樣在今天舉行記者會，呼籲當局繼續追查。（歐新社）

2020-07-13 15:47:40

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾市長朴元淳9日失蹤後死亡，疑似是被前秘書指控涉嫌性騷擾因此想不開，今（13日）舉行出殯儀式。不過，隨著朴元淳之死相關案件將停止調查，性騷受害者代表在朴元淳出殯同天舉行記者會，呼籲當局繼續追查。

據《韓聯社》報導，韓國婦女熱線和韓國性暴力救援中心等公民團體，代表遭朴元淳性騷的受害者出席記者會，強調受害者鼓起勇氣希望案件能夠得到公正的處理。

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公民團體表示，雖然加害人已經不在了，但這並不代表真相就會消失，警方和首爾市府應加強對朴元淳性騷案的調查。受害者委任律師指出，朴元淳前秘書曾向朋友和同事揭露市長傳來的照片和文字，這些資料已做為證據提交給執法部門。

韓國性暴力救援中心宣讀受害者的聲明，「我希望生活在一個人道的世界當中並恢復健康的日常生活，我活在痛苦之中想要大聲痛哭，我想要寬恕，我想要接受道歉，我想要這個案件得到法律裁決。」

儘管有不少民眾支持並聲援受害者，但也有人痛斥她作出了虛假指控，並威脅要跟蹤她。受害者委任律師對此表示，朴元淳前秘書已向警方提出另一項控訴，其中涉及朴元淳死後其他人對她造成的二次傷害。

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