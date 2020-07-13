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    美軍兩棲登陸艦「好人理查號」突爆炸起火 21傷送醫

    「好人理查號」因不明原因發生爆炸。（法新社）

    「好人理查號」因不明原因發生爆炸。（法新社）

    2020-07-13 07:08:29

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍停靠在聖地牙哥港的兩棲登陸艦「好人理查號」（USS Bonhomme Richard）在當地時間12日上午9點發生爆炸，引發大火及濃煙，造成21人受傷送醫。

    綜合外媒報導，這起意外發生在當地時間12日上午9點左右，「好人理查號」因不明原因爆炸起火，現場冒出陣陣濃煙，聖地牙哥當地警消接獲大火消息後立刻趕往現場撲滅火勢。海軍透過推特表示，此次爆炸意外發生時，約有160名船員在「好人理查號」，爆炸意外造成17名船員及4名平民受傷，21名傷者都送往當地醫院治療。

    聖地牙哥海軍基地表示，在「好人理查號」起火後，停靠在附近的「費茲傑羅號」（USS Fitzgerald）和「羅素號」（USS Russell）都轉移至不同泊位，以避免遭到大火波及。「好人理查號」過去曾在日本部署約6年，在2018年返回聖地牙哥，當地海軍人員表示，「好人理查號」在發生大火之前不久才剛剛進行過定期保養。

    相關影音連結：

    現場冒出陣陣濃煙。（路透）

    現場冒出陣陣濃煙。（路透）

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