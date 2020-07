美軍兩棲登陸艦「好人理查號」突爆炸起火 21傷送醫

2020-07-13 07:08:29

〔即時新聞/綜合報導〕美國海軍停靠在聖地牙哥港的兩棲登陸艦「好人理查號」(USS Bonhomme Richard)在當地時間12日上午9點發生爆炸,引發大火及濃煙,造成21人受傷送醫。

綜合外媒報導,這起意外發生在當地時間12日上午9點左右,「好人理查號」因不明原因爆炸起火,現場冒出陣陣濃煙,聖地牙哥當地警消接獲大火消息後立刻趕往現場撲滅火勢。海軍透過推特表示,此次爆炸意外發生時,約有160名船員在「好人理查號」,爆炸意外造成17名船員及4名平民受傷,21名傷者都送往當地醫院治療。

聖地牙哥海軍基地表示,在「好人理查號」起火後,停靠在附近的「費茲傑羅號」(USS Fitzgerald)和「羅素號」(USS Russell)都轉移至不同泊位,以避免遭到大火波及。「好人理查號」過去曾在日本部署約6年,在2018年返回聖地牙哥,當地海軍人員表示,「好人理查號」在發生大火之前不久才剛剛進行過定期保養。

#BREAKING: The USS Bonhomme Richard is on fire at Naval Base San Diego. At least 1 person treated for smoke inhalation after the fire broke out on the ship around 9AM, as it was undergoing routine maintenance with around 200 sailors on board.



DETAILS: https://t.co/iOlzhbRMnj pic.twitter.com/lYYbsBQzRK