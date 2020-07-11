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    法國封城離家3個月 她回家驚見遭「粉色觸手」攻占

    法國一名女子因封城緣故離開住家長達3個月，在解除政府封城令回到家中後，驚覺牆壁上佈滿了一根根的粉紅色「觸手」。（擷取自推特）

    法國一名女子因封城緣故離開住家長達3個月，在解除政府封城令回到家中後，驚覺牆壁上佈滿了一根根的粉紅色「觸手」。（擷取自推特）

    2020-07-11 22:45:42

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊全球，不少國家先前祭出封城手段遏止疫情蔓延。法國一名女子因封城緣故離開住家長達3個月，在解除政府封城令回到家中後，驚覺牆壁上佈滿了一根根的粉紅色「觸手」。

    綜合外媒報導，22歲女子唐娜（Donna Porée）在3月法國宣布封城時，暫時搬到男友家居住。在離開她的公寓時，她帶上了手機、錢包、鑰匙等重要物品，不過卻忘了處理處理她買回來後來不及烹煮的「一袋馬鈴薯」。

    在唐娜離家的期間，這些馬鈴薯開始發芽，從原先被放置的櫃中猖狂地攀至牆面以及地板，生命之強，甚至穿破了櫥櫃固定在牆上的接縫處。

    唐娜在6月份解除封城回家後，看到這一幕嚇了一大跳，直到發現是她買的馬鈴薯發芽後，才鬆了一口氣，並覺得此事相當好笑。不過，清理這些發芽的馬鈴薯著實費了唐娜一番功夫，尤其因馬鈴薯根穿過牆壁接縫處，讓她不得不用剪刀等工具把這些根挖出來，也使得清理工作更為困難。

    唐娜將她的馬鈴薯拍照PO網後引發迴響，從6月至今已獲近20萬讚，並有超過6萬2000次轉推，2800個留言。

    在唐娜離家的期間，這些馬鈴薯開始發芽，從原先被放置的櫃中猖狂地攀至牆面以及地板，生命之強，甚至穿破了櫥櫃固定在牆上的接縫處。（擷取自推特）

    在唐娜離家的期間，這些馬鈴薯開始發芽，從原先被放置的櫃中猖狂地攀至牆面以及地板，生命之強，甚至穿破了櫥櫃固定在牆上的接縫處。（擷取自推特）

    清理這些發芽的馬鈴薯著實費了唐娜一番功夫。（擷取自推特）

    清理這些發芽的馬鈴薯著實費了唐娜一番功夫。（擷取自推特）

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