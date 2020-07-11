美國單日6.9萬確診再創新高！迪士尼堅持在重災區重新開園

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續延燒，全美國昨日新增了6萬9000多例確診，再次刷新單日最高紀錄。不過，迪士尼仍堅持重啟重災區佛羅里達州的迪士尼樂園。圖為示意圖，加州安那翰迪士尼樂園。（美聯社）

2020-07-11 19:21:07

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續延燒，全美國昨（10）日新增了約6萬9000例確診，再次刷新單日最高紀錄。不過，迪士尼公司仍堅持重啟重災區佛羅里達州的迪士尼樂園。

根據《路透》統計，全美不僅昨日再度以約6萬9000例確診刷新單日最高紀錄，阿拉斯加、喬治亞、愛達荷、愛阿華、路易斯安那、蒙大拿、俄亥俄、猶他及威斯康辛州等9州也刷新單日最高確診紀錄。

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此外，佛羅里達州目前為美國疫情最嚴重的地區，在10日新增了1萬1433例確診，而這還不是該州的單日最高確診數。佛州有40家醫院報告，他們的加護病房已經額滿。本月，佛州每日爆發的單日確診數，幾乎都超過了疫情高峰時任何歐洲國家的單日確診數。

儘管如此，迪士尼公司目前仍計畫在11日開放佛州奧蘭多（Orlando）迪士尼樂園。公司表示會控制人數，入園旅客也必須戴口罩、量體溫，另外會取消煙火秀及遊行等容易造成人潮聚集的活動。不過，包括員工在內，有約1萬9000人連署要求迪士尼延後開園。

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