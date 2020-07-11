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    索馬利蘭外交部推特發文 致謝美國國安會支持台索新關係

    索瑪利蘭外交部11日在推特發文，「感謝美國國安會支持索馬利蘭與台灣的新關係」。圖為索馬利蘭駐台代表哈吉與總統蔡英文合影。（擷取自索馬利蘭外交部網站）

    索瑪利蘭外交部11日在推特發文，「感謝美國國安會支持索馬利蘭與台灣的新關係」。圖為索馬利蘭駐台代表哈吉與總統蔡英文合影。（擷取自索馬利蘭外交部網站）

    2020-07-11 20:08:25

    〔即時新聞／綜合報導〕我國與位於「非洲之角」的索馬利蘭今年2月議定，將以「台灣代表處」及「索馬利蘭代表處」名稱互設官方代表機構，受到美國國家安全會議讚聲；對此，索瑪利蘭外交部11日在推特上表示，「感謝美國國安會支持索馬利蘭與台灣的新關係」。

    綜合媒體報導，台灣與索馬利蘭將互設代表處，被各界視為我國拓展非洲關係的重要一步，美國國安會10日在推特發文指出，「樂見台灣參與東非事務，台灣在醫療、教育和科技援助等方面都是優異的夥伴」，我國外交部也對此表示誠摯歡迎與感謝。

    針對美國國安會發推文祝賀，索馬利蘭外交部11日發布推文說：「我們很感謝美國國安會支持索台新關係，索馬利蘭和美國有許多相同的價值觀及利益。我們都是和平、民主與自由市場的燈塔，擁有許多相同的親密盟友」。

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