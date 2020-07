索馬利蘭外交部推特發文 致謝美國國安會支持台索新關係

2020-07-11 20:08:25

〔即時新聞/綜合報導〕我國與位於「非洲之角」的索馬利蘭今年2月議定,將以「台灣代表處」及「索馬利蘭代表處」名稱互設官方代表機構,受到美國國家安全會議讚聲;對此,索瑪利蘭外交部11日在推特上表示,「感謝美國國安會支持索馬利蘭與台灣的新關係」。

綜合媒體報導,台灣與索馬利蘭將互設代表處,被各界視為我國拓展非洲關係的重要一步,美國國安會10日在推特發文指出,「樂見台灣參與東非事務,台灣在醫療、教育和科技援助等方面都是優異的夥伴」,我國外交部也對此表示誠摯歡迎與感謝。

針對美國國安會發推文祝賀,索馬利蘭外交部11日發布推文說:「我們很感謝美國國安會支持索台新關係,索馬利蘭和美國有許多相同的價值觀及利益。我們都是和平、民主與自由市場的燈塔,擁有許多相同的親密盟友」。

We appreciate @WHNSC support of the new relationship of Somaliland-Taiwan. Somaliland and U.S. share many of the same values and interests. We both represent beacons of peace, democracy and free markets. We both share also many of the same close allies. https://t.co/XEM7uyl5DX