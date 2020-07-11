軍情動態》110年來第1位！美海軍首度出現非裔女性戰機飛行員

中尉斯維格（Madeline Swegle）以T-45蒼鷹教練機完成戰術飛行訓練（TACAIR），是美國海軍110年來首位非裔女性戰機飛行員。（圖擷自Naval Air Training推特）

2020-07-11 12:45:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍航空訓練司令部表示，中尉斯維格（Madeline Swegle）以T-45蒼鷹教練機完成戰術飛行訓練（TACAIR），是美國海軍110年來首位非裔女性戰機飛行員。

據《Military.com》報導，美國海軍學院畢業的斯維格，在結束TACAIR訓練後未來可駕駛F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥機、艦載型電戰機EA-18G咆哮者、F-35C等機種，她將被分發到德州基地的紅鷹訓練中隊（VT-21）。

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斯維格無疑打破了美國海軍飛行員的框架，從過去的數據來看，F/A-18大黃蜂、EA-18G咆哮者、E-2空中預警機、C-2運輸機的飛行員當中，只有1.9％是非裔。另外，截至2018年為止，美國海軍只有765名女性飛行員，僅占全數的7％左右。

斯維格成為首位完成TACAIR訓練的非裔女性，在她之前的女性先驅者瑪麗娜（Rosemary Mariner），是美國海軍首批8名女性飛行員之一，瑪麗娜同時還是第一位駕駛戰術戰鬥機的白人女性，具有駕駛A-4天鷹式攻擊機和A-7海盜二式攻擊機的資格，最後以上尉軍銜退役。

另外，羅賓遜（Brenda Robinson）是首位從美國海軍軍官候選學校畢業的非裔女性，1980年取得飛行資格後，隔年就成為第一位駕駛艦載運輸機C-1A的黑人女性，並於2008年退役。

從其他軍種來看，麥薩利（Martha McSally）在1995年成為美國空軍首位投入作戰的女性飛行員，2010年以上校軍銜退役後投入政界，目前是亞利桑那州共和黨參議員。

1999年，金布雷爾（Shawna Rochelle Kimbrell）成為美國空軍歷史上第一位非裔女性戰鬥機飛行員，她曾在2001年於伊拉克執行戰鬥任務。

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