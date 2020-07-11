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    首爾市長輕生 文在寅等政要弔唁致意

    首爾市長朴元淳突傳死訊，南韓政界人士紛紛表達哀悼之意。（法新社）

    首爾市長朴元淳突傳死訊，南韓政界人士紛紛表達哀悼之意。（法新社）

    2020-07-11 10:53:17

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓境內飽受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）所擾，疫情緊張，此刻再傳首爾市長朴元淳身亡消息，10日多名南韓政界人士表達哀悼，包含南韓總統文在寅。

    根據《韓聯社》報導，首爾市長朴元淳突傳死訊，南韓政界知名人士紛紛弔唁，其中包含總統文在寅、國會議長樸炳錫、經濟副總理兼企劃財政部長官洪楠基等；曾和朴元淳是司法研修院同屆培訓生、有多年交情的文在寅指出，獲悉此事深感震驚，同時也贈花圈致意。

    朴元淳在10日零時左右，被警消發現陳屍於首爾市北嶽山一帶；9日下午下午5點17分左右，朴元淳女兒報案稱，父親留下疑似遺言的訊息後便離開市長官邸，手機無法撥通，呈失聯狀態。

    警方近一步確認朴元淳於上午10點44分左右離開官邸，於上午10時53分許抵達位於城北區的臥龍公園；警消調派約770名人力、無人機和警犬展開搜查行動，獲報7小時後，警方於10日零時許在北嶽山的肅靖門一帶發現朴元淳遺體。

    朴元淳在遺書向所有人致歉，也向曾陪伴同行的人致謝，同時表示，自己對只給家人帶來痛苦一事深感愧疚。警方已排除朴元淳他殺嫌疑，因此不進行屍檢。

    朴元淳身亡前曾爆出性騷擾疑雲，前首爾市政廳秘書於8日至警署提交檢舉書，指朴元淳曾多次對自己進行肢體接觸，也透過通訊軟體發送不當訊息；南韓警方目前拒絕證實是否確實有檢舉案等相關資訊。

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